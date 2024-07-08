Орбан назвал Китай ключевой страной для организации переговоров России и Украины
Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Китай главной страной, способной добиться организации переговоров России и Украины. Об этом глава правительства европейского государства, посетивший Пекин, написал в социальной сети X.
"Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте", — считает Орбан.
Напомним, Виктор Орбан начал свою "мирную миссию", призванную поспособствовать началу переговоров по разрешению конфликта на Украине. Первой остановкой премьера Венгрии стал Киев, после чего он отправился в Москву. В двух столицах политик встретился с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. А 8 июля Орбан прибыл в Пекин, где, как ожидалось, он обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, представляющие "взаимный интерес". К слову, встреча уже состоялась.