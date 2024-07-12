Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили выступить на грядущей первой пленарной сессии Европарламента нового созыва. При этом Будапешт сейчас председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщила евродепутат от фракции Renew Клара де Мело. Она объяснила это тем, что политик "не уважает" то, как работает Евросоюз.

"Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий после того, как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию", — сказала парламентарий.

По традиции, лидер государства, заступающего на полугодовое председательство в Совете ЕС, выступает перед депутатами Европарламента, чтобы в том числе представить программу работы.