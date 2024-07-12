Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 11:56

Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Виктор Орбан. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили выступить на грядущей первой пленарной сессии Европарламента нового созыва. При этом Будапешт сейчас председательствует в Совете ЕС. Об этом сообщила евродепутат от фракции Renew Клара де Мело. Она объяснила это тем, что политик "не уважает" то, как работает Евросоюз.

"Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий после того, как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию", — сказала парламентарий.

По традиции, лидер государства, заступающего на полугодовое председательство в Совете ЕС, выступает перед депутатами Европарламента, чтобы в том числе представить программу работы.

Над ЕС сгустились тучи из-за мирной миссии Орбана
Над ЕС сгустились тучи из-за мирной миссии Орбана

Ранее Politico писала о намерении стран Евросоюза бойкотировать встречи министров объединения, организованные Венгрией. Так ЕС хочет ответить на недавнюю поездку Виктора Орбана в Россию. Причём не исключается дальнейшее сопротивление Брюсселя, если премьер-министр Венгрии пересечёт "новые красные линии" вроде общих дел с экс-президентом США Дональдом Трампом. Впрочем, они уже встретились.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Европарламент
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров