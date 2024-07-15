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15 июля, 09:46
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Орбан отправил лидерам ЕС свой мирный план по Украине, Кремль не знает его точного содержания

Орбан отправил всем лидерам стран ЕС свой мирный план по Украине

В Кремле не знают содержания писем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана главам стран Евросоюза, в которых он изложил свои варианты завершения конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова политического советника Орбана — Балажа — о том, что "мирный план" венгерского премьера лежит в каждом кабинете лидеров Евросоюза.

"Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чём идёт речь во внутренней переписке в рамках ЕС", — объяснил представитель Кремля.

Советник Орбана рассказал, что премьер-министр письменно проинформировал лидеров Евросовета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса, сказал он.

"Вызвал ярость": Запад обозлился на Орбана из-за его визитов в Москву и Пекин
"Вызвал ярость": Запад обозлился на Орбана из-за его визитов в Москву и Пекин

Как рассказывал Life.ru, Виктор Орбан начал собственную "миссию мира". Политик посетил сначала Киев, затем Москву, а следующей остановкой стал Китай. Последней точкой в турне оказались США, где он встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом. Такое путешествие Орбана вызвало недовольство на Западе. Например, его вопреки традиции не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва как лидера страны – председательницы Совета ЕС.

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Life.ru

Александр Юнашев
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