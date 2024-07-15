Орбан отправил лидерам ЕС свой мирный план по Украине, Кремль не знает его точного содержания

В Кремле не знают содержания писем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана главам стран Евросоюза, в которых он изложил свои варианты завершения конфликта на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова политического советника Орбана — Балажа — о том, что "мирный план" венгерского премьера лежит в каждом кабинете лидеров Евросоюза.

"Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чём идёт речь во внутренней переписке в рамках ЕС", — объяснил представитель Кремля.