"Вызвал ярость": Запад обозлился на Орбана из-за его визитов в Москву и Пекин
Global Times: Визиты Орбана в Москву и Пекин вызвали ярость в Евросоюзе и НАТО
Виктор Орбан. Обложка © Life.ru
Поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, совершённые в рамках его "миротворческой миссии", вызвали ярость в Евросоюзе и НАТО. Об этом пишет китайская газета Global Times.
"Визит <...> вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с [президентом РФ Владимиром] Путиным", — говорится в материале.
По мнению авторов издания, реакция западных лидеров показывает, что они не согласны на проведение переговоров без их посредничества. А англосаксонский гегемон и его европейские вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать граждан Незалежной для ослабления России. Говоря же о НАТО, газета заметила, что альянс воинственен к чужакам, автократичен к собственным членам и, по всей видимости, ставит единственной целью экспансию и окружение РФ и КНР.
Напомним, Виктор Орбан начал собственную "миротворческую миссию". Премьер-министр Венгрии совершил турне по нескольким столицам. Сначала он посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, потом отправился в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Далее лидер венгерского правительства полетел в Китай, где пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Вояж Орбана вызвал критику в странах Запада. Например, его не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва, хотя выступление страны – председательницы Совета ЕС является традицией.