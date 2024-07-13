Поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, совершённые в рамках его "миротворческой миссии", вызвали ярость в Евросоюзе и НАТО. Об этом пишет китайская газета Global Times.

"Визит <...> вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с [президентом РФ Владимиром] Путиным", — говорится в материале.

По мнению авторов издания, реакция западных лидеров показывает, что они не согласны на проведение переговоров без их посредничества. А англосаксонский гегемон и его европейские вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным литиевым месторождениям Донбасса и использовать граждан Незалежной для ослабления России. Говоря же о НАТО, газета заметила, что альянс воинственен к чужакам, автократичен к собственным членам и, по всей видимости, ставит единственной целью экспансию и окружение РФ и КНР.