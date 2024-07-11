В США сочли авантюризмом "миротворческую миссию" Венгрии по Украине

Белый дом считает "миротворческую миссию" Венгрии по Украине авантюризмом. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что позиция американских властей сводится к тому, что украинский вопрос решаться без участия Киева.

"Поэтому любые авантюры, предпринимаемые без ведома или согласия Украины, не отвечают нашей политике", — заявил он на брифинге.