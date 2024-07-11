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11 июля, 16:39

В США сочли авантюризмом "миротворческую миссию" Венгрии по Украине

Салливан: Белый дом считает миротворческие усилия Орбана по Украине авантюризмом

Белый дом считает "миротворческую миссию" Венгрии по Украине авантюризмом. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что позиция американских властей сводится к тому, что украинский вопрос решаться без участия Киева.

"Поэтому любые авантюры, предпринимаемые без ведома или согласия Украины, не отвечают нашей политике", — заявил он на брифинге.

При этом Салливан отказался отвечать на вопрос журналистов о том, координирует ли свои действия с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Ранее Life.ru освещал визит Орбана в Киев 2 июля. Через три дня после этого политик прилетел в Москву, где провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, из столицы РФ венгерский премьер направился в Китай, а затем — в Штаты, где с 9 по 11 июля участвует в саммите НАТО. Свою миссию венгерский политик назвал "миротворческой".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Александра Мышляева
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