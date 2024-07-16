СМИ узнали об "иранском заговоре по убийству Трампа"

Несколько недель назад американских властей предупреждали о готовящемся со стороны Ирана покушении на экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа. На фоне таких сообщений Секретная служба усилила охрану. Об этом сообщил телеканал CNN.