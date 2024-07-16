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16 июля, 19:02

СМИ узнали об "иранском заговоре по убийству Трампа"

CNN: В США заявили о причастности Ирана к подготовке покушения на Трампа

Дональд Трамп после покушения. Обложка © ТАСС / AP / Carolyn Kaster

Дональд Трамп после покушения. Обложка © ТАСС / AP / Carolyn Kaster

Несколько недель назад американских властей предупреждали о готовящемся со стороны Ирана покушении на экс-главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа. На фоне таких сообщений Секретная служба усилила охрану. Об этом сообщил телеканал CNN.

Однако, по данным издания, нет точной информации о том, что 20-летний стрелок Томас Мэттью Крукс был связан с этим планом.

Трамп сделал пронзительное признание о пережитом покушении
Трамп сделал пронзительное признание о пережитом покушении

Как сообщал Life.ru, Трампа пытались убить во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела в миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте.

Александра Мышляева
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