Трамп сделал пронзительное признание о пережитом покушении
ABC News: Дональд Трамп заявил, что пережитое покушение повлияло на него
Американский миллиардер и политик Дональд Трамп признался, что пережитое в субботу покушение, несмотря на всю внешнюю невозмутимость, повлияло на него. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.
Он отметил, что ему не нравится анализировать произошедшее и возвращаться к этому в памяти вновь и вновь.
"Да, думаю, это на меня повлияло", — резюмировал Трамп.
Напомним, что дерзкая попытка убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Шальная пуля пролетела в считаных миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был убит полицейскими.
AP / TASS