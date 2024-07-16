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16 июля, 13:11

Трамп сделал пронзительное признание о пережитом покушении

ABC News: Дональд Трамп заявил, что пережитое покушение повлияло на него

Американский миллиардер и политик Дональд Трамп признался, что пережитое в субботу покушение, несмотря на всю внешнюю невозмутимость, повлияло на него. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

Он отметил, что ему не нравится анализировать произошедшее и возвращаться к этому в памяти вновь и вновь.

"Да, думаю, это на меня повлияло", — резюмировал Трамп.

"Меня спасло чудо": Трамп дал первое интервью после покушения
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Напомним, что дерзкая попытка убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа была предпринята во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Шальная пуля пролетела в считаных миллиметрах от головы политика, задев только ухо. Злоумышленником оказался Томас Мэтью Крукс, он стрелял с крыши одной из ближайших к сцене построек, но сразу же был убит полицейскими.

Обложка ©

AP / TASS

Алексей Берковиц
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