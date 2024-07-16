Трамп сделал пронзительное признание о пережитом покушении

Американский миллиардер и политик Дональд Трамп признался, что пережитое в субботу покушение, несмотря на всю внешнюю невозмутимость, повлияло на него. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

Он отметил, что ему не нравится анализировать произошедшее и возвращаться к этому в памяти вновь и вновь.