7 простых, но рабочих правил, как есть и не толстеть в отпуске
Многие из нас сначала активно худеют к отпуску, а потом плачут, что все старания отдых "съел". Соблюдая эти простые правила, вы сможете наслаждаться вкусной едой и напитками, при этом сохраняя фигуру и самочувствие.
Как много усилий лично вы приложили, чтобы во время отпуска шикарно выглядеть в купальнике, обтягивающем платье, тех самых брюках или новой рубашке? Согласитесь, совсем не хочется потраченное на тренировки время пускать коту под хвост, чтобы после первого же шведского стола выкатиться с полным пузом. Так вы рискуете не влезть к концу отдыха в любимые наряды. Но что же делать? Неужели стоит придерживаться диеты и в отпуске, ограничивая себя во всём? И да и нет. Сейчас расскажем про рабочие хитрости, как наслаждаться отпуском и не набирать обратно лишних килограммов.
1. Делайте правильный выбор
Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise
Отдавайте предпочтение свежим натуральным продуктам, таким как овощи, фрукты, цельнозерновые, рыба и нежирное мясо. Включайте в рацион мясо нежирных сортов, рыбу, яйца, тофу или другие источники белка для поддержания энергии. Не забывайте про орехи и семена — они богаты полезными жирами и белком.
2. Контролируйте размер порций
Не переедайте, старайтесь съедать небольшие порции, чтобы не перегружать организм. Питание во время отпуска должно приносить удовольствие, поэтому не стоит слишком строго ограничивать себя. Просто помните о здоровом балансе и разнообразии продуктов.
3. Чередуйте тяжёлую и лёгкую пищу
7 лайфхаков помогут есть всё в отпуске и не толстеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / puhhha
Например, после плотного обеда можно съесть более лёгкий ужин. К тому же если ваш отпуск проходит в странах с жарким климатом, то лучшим решением станет не есть тяжёлую пищу и мясо днём и вечером, можно немного на завтрак, а потом лучше переключиться на что-то легкоусвояемое.
4. Не пренебрегайте завтраком
Кстати, о завтраке! Сытный и здоровый приём пищи утром поможет зарядиться энергией на весь день и избежать перекусов и, как следствие, переедания в целом за день. Чем больше у вас сил утром, тем меньше вы будете думать о еде вообще.
5. Двигайтесь больше
Почему даже на отдыхе на море нужно активно двигаться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia
Во время отпуска люди часто менее активны, чем в повседневной жизни. Они могут проводить больше времени на отдыхе, посещая рестораны, бары или просто расслабляясь на пляже. Это может привести к уменьшению физической активности и увеличению потребления пищи, что, в свою очередь, может привести к набору лишнего веса. Поэтому, если не хотите негативных последствий, старайтесь быть активными во время отпуска — гуляйте, плавайте, занимайтесь спортом.
6. Пейте достаточно воды
Не забывайте пить достаточное количество воды, особенно в жаркую погоду или при активном отдыхе. Вода помогает чувствовать себя сытым и избегать переедания, а также предотвращать обезвоживание и перегрев. Ещё люди нередко путают жажду с голодом, поэтому едят чаще положенного. Следя за водным режимом, вы убиваете сразу двух зайцев.
7. Не отказывайте себе в любимых блюдах, но в меру
Какие правила нужно соблюдать, чтобы не потолстеть в отпуске? Фото © Shutterstock / FOTODOM / astarot
Разве можно отправиться в путешествие или долгожданный отпуск, но при этом сидеть на строгой диете и не есть ничего вредного? Конечно, нет! Наслаждайтесь местной кухней и разнообразными блюдами, но помните об умеренности в потреблении и соблюдении баланса. Можно иногда позволять себе небольшие порции десертов или национальных блюд, главное — не есть их тазиками.
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