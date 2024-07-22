7 простых, но рабочих правил, как есть и не толстеть в отпуске

Как много усилий лично вы приложили, чтобы во время отпуска шикарно выглядеть в купальнике, обтягивающем платье, тех самых брюках или новой рубашке? Согласитесь, совсем не хочется потраченное на тренировки время пускать коту под хвост, чтобы после первого же шведского стола выкатиться с полным пузом. Так вы рискуете не влезть к концу отдыха в любимые наряды. Но что же делать? Неужели стоит придерживаться диеты и в отпуске, ограничивая себя во всём? И да и нет. Сейчас расскажем про рабочие хитрости, как наслаждаться отпуском и не набирать обратно лишних килограммов.

1. Делайте правильный выбор

Как питаться в отпуске, чтобы не поправиться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise

Отдавайте предпочтение свежим натуральным продуктам, таким как овощи, фрукты, цельнозерновые, рыба и нежирное мясо. Включайте в рацион мясо нежирных сортов, рыбу, яйца, тофу или другие источники белка для поддержания энергии. Не забывайте про орехи и семена — они богаты полезными жирами и белком.

2. Контролируйте размер порций

Не переедайте, старайтесь съедать небольшие порции, чтобы не перегружать организм. Питание во время отпуска должно приносить удовольствие, поэтому не стоит слишком строго ограничивать себя. Просто помните о здоровом балансе и разнообразии продуктов.

3. Чередуйте тяжёлую и лёгкую пищу

7 лайфхаков помогут есть всё в отпуске и не толстеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / puhhha

Например, после плотного обеда можно съесть более лёгкий ужин. К тому же если ваш отпуск проходит в странах с жарким климатом, то лучшим решением станет не есть тяжёлую пищу и мясо днём и вечером, можно немного на завтрак, а потом лучше переключиться на что-то легкоусвояемое.

4. Не пренебрегайте завтраком

Кстати, о завтраке! Сытный и здоровый приём пищи утром поможет зарядиться энергией на весь день и избежать перекусов и, как следствие, переедания в целом за день. Чем больше у вас сил утром, тем меньше вы будете думать о еде вообще.

5. Двигайтесь больше

Почему даже на отдыхе на море нужно активно двигаться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

Во время отпуска люди часто менее активны, чем в повседневной жизни. Они могут проводить больше времени на отдыхе, посещая рестораны, бары или просто расслабляясь на пляже. Это может привести к уменьшению физической активности и увеличению потребления пищи, что, в свою очередь, может привести к набору лишнего веса. Поэтому, если не хотите негативных последствий, старайтесь быть активными во время отпуска — гуляйте, плавайте, занимайтесь спортом.

6. Пейте достаточно воды

Не забывайте пить достаточное количество воды, особенно в жаркую погоду или при активном отдыхе. Вода помогает чувствовать себя сытым и избегать переедания, а также предотвращать обезвоживание и перегрев. Ещё люди нередко путают жажду с голодом, поэтому едят чаще положенного. Следя за водным режимом, вы убиваете сразу двух зайцев.

7. Не отказывайте себе в любимых блюдах, но в меру

Какие правила нужно соблюдать, чтобы не потолстеть в отпуске? Фото © Shutterstock / FOTODOM / astarot