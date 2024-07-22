Карта дня Таро на 22 июля 2024: "Дьявол" является, чтобы покарать или спасти Понедельник — и без того день тяжёлый. Но что ждать от 22 июля, если карта дня Таро — "Дьявол"? Стоит ли переносить все важные дела на потом и оставаться дома, прячась под одеялом, или рогатый демон сулит успех в делах? 22 июля, 03:00 Таро карта дня "Дьявол": что означает в раскладах Таро на любовь и деньги и стоит ли бояться дьявола 22 июля 2024 года? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Oggi

Если со старшими арканами в Таро договориться проще, то чего ждать от "Дьявола"? Карта дня на 22 июля 2024 года выпала именно с ним. На картах Таро дьявол обычно изображён как существо с козьими рогами, крыльями и хвостом. Он часто выступает в раскладах как символ человеческих страстей, искушений, порабощения и материализма. Значит ли это, что в понедельник, 22 июля, важно немного умерить свой пыл?

Что означает "Дьявол" в картах Таро

Карта дня "Дьявол": Что означает в картах Таро. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photology1971

Старший аркан "Дьявол" в раскладах карт Таро часто ассоциируется с идеей ограничений, зависимостей и необходимости освободиться от оков, чтобы достичь духовной свободы. Карта Таро "Дьявол" может иметь различную интерпретацию в зависимости от контекста расклада и других карт, с которыми она сочетается.

В раскладе Таро увидеть карту "Дьявол" означает столкновение с негативными аспектами, такими как искушения, зависимости, порабощение, материализм и ограничения. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Появление дьявола среди карт Таро, как продолжает экстрасенс и таролог, также указывает на препятствия, с которыми человек может столкнуться. Или на необходимость освободиться от чего-то, что удерживает его. Это может быть предупреждением, что человек может быть слишком увлечён материальными вещами или подвержен искушениям, что может помешать достижению им духовного роста.

Важно помнить, что в Таро нет строго позитивных или негативных карт, каждая имеет множество аспектов и может быть истолкована в зависимости от контекста и других карт в раскладе. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Поэтому появление "Дьявола" в раскладе Таро не всегда означает нечто плохое, а скорее может служить напоминанием о необходимости бороться с собственными слабостями и преодолевать препятствия на пути к лучшей жизни.

Таро карта дня "Дьявол": чего ждать от понедельника, 22 июля 2024 года

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Oggi

Понедельник и так для большинства людей начинается с негатива. Вы просыпаетесь с ощущением тяжести, подавленности и отсутствия мотивации. Карта Таро "Дьявол" говорит о том, что вас могут одолевать греховные мысли, искушения и соблазны, которые всегда тянут человека вниз.

Возможно, из-за Таро карты дня "Дьявол" на работе вы будете чувствовать себя связанным по рукам и ногам, как будто находитесь в плену обстоятельств и собственных зависимостей. Возможны конфликты с начальством или коллегами, злоупотребление вредными привычками. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

В личной жизни карта Таро "Дьявол" может проявляться в токсичных отношениях, ревности, контроле и манипуляциях со стороны партнёра. Вы можете чувствовать себя несвободным и неспособным вырваться из этого порочного круга.

Финансовая сфера также может быть под влиянием "Дьявола" — расточительность, жадность, неумение контролировать свои расходы. Вы можете попасть в долговую яму или стать жертвой мошенников.

Что означает "Дьявол" в раскладе Таро на любовь

Таро расклад на любовь: что означает "Дьявол". Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photology1971

В раскладах Таро на любовь карта "Дьявол" может иметь одно из следующих значений. Например, токсичные отношения — эта карта Таро указывает на наличие в романтических взаимоотношениях нездоровых, зависимых и контролирующих паттернов. Возможны манипуляции, ревность, ограничение свободы.

Карта Таро "Дьявол" в раскладе на любовь может говорить об очень сильном, но нездоровом притяжении между партнёрами. Отношения могут быть основаны на физическом влечении, а не на глубокой эмоциональной связи. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Также таролог рассказывает, что "Дьявол" может намекать на наличие тайных связей, флирта на стороне или искушений, которым сложно противостоять. В интимной сфере эта карта Таро может символизировать зависимости, извращения, неудовлетворённость. Карта Таро "Дьявол" также может указывать на такие негативные чувства влюблённых, как ревность, злость, страх потери контроля над партнёром.

Расклад Таро на деньги: выпал "Дьявол" — что значит

В раскладе Таро на деньги выпал "Дьявол": что значит старший аркан. Фото © Freepik

Как рассказывает Life.ru таролог Белла Винкс, первая ассоциация с картой "Дьявол" в раскладе Таро на деньги — это финансовая зависимость. "Дьявол указывает на то, что вы находитесь в плену своих денежных привычек и не можете контролировать расходы. Возможно, у вас есть вредные финансовые привычки, такие как чрезмерные траты, азартные игры или непомерные кредиты", — поясняет экстрасенс.

Также эта карта может говорить о том, что отношение человека к деньгам основано на жадности и стремлении к наживе любой ценой. Он готов пойти на нечестные сделки или незаконные действия ради получения материальной выгоды.

Финансовые ловушки. Карта Таро "Дьявол" предупреждает о возможных мошеннических схемах, финансовых пирамидах или других рискованных инвестициях, которые могут привести к потере денег. Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Также эта карта может указывать на то, что человек находится в долговой яме и чувствует себя связанным по рукам и ногам из-за финансовых обязательств. Возможно, ему будет трудно выбраться из этой ситуации. Однако, как подчёркивает таролог, всегда важно смотреть и на другие карты Таро в раскладе, чтобы точнее интерпретировать ситуацию.