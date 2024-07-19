Предрасположены к неверности: люди с этими 5 чертами характера 100% будут изменять

Конечно, поспорить с тем, что все люди разные, довольно сложно, однако у многих есть схожести. Например, у изменщиков. Да-да, всех "неверных" выдают определённые признаки, о которых они сами могут не догадываться. Кто-то утверждает, что всё дело в генетике, но на самом деле корень зла заключается в психологии и воспитании, ведь большинство качеств человеку закладывается в детстве. Так в ходе жизни люди приобретают определённые черты характера, некоторые из которых сильно влияют на верность. Life.ru решил рассказать всю правду о пяти чертах характера, которые выдают изменщиков.

1. Плохая стрессоустойчивость

Эмоционально неустойчивые и подверженные стрессу люди часто не находят поддержки в своём партнере и идут "налево". Фото © Freepik / prostooleh

Люди, которые абсолютно не умеют справляться с жизненными трудностями и стрессом, чаще всего склонны к изменам. Это связано с тем, что они хотят отвлечься от реальной жизни и получить приятные новые ощущения. Некоторые "слабаки" начинают искать в любовнике или любовнице поддержку, которую не даёт их партнёр. Так что если ваша вторая половинка часто нервничает или уходит в депрессию, не игнорируйте это и проявите внимательность, иначе человек найдёт утешение в ком-то другом.

2. Нарциссические особенности

Этим людям очень важно быть всегда и во всём лучшими. Они считают себя самыми умными, самыми красивыми и вообще единственными в своём роде. Главное, что они ждут от своего партнёра, — постоянного восхищения. Но если в какой-то момент перестать подкармливать их самолюбие, им станет некомфортно в отношениях. Нарциссы не будут долго грустить по этому поводу и попросту станут самоутверждаться за счёт других людей. Например, мужчина может очаровать красивую девушку, которая будет говорить, какой он замечательный и что в её жизни ещё не было таких особенных. Большего ему и не надо, ведь нарцисс точно захочет показать, что он ещё и в постели хорош. Поэтому такой типаж всегда ходит в шаге от измены.

3. Скрытность

Скрытные люди способны запросто изменять на протяжении многих лет так, чтобы об этом никто не узнал. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Есть такой типаж людей, которые не могут раскрыться даже со своей второй половинкой. Они всегда предпочитают оставлять что-то в тайне, ведь это частная жизнь и знать о ней абсолютно всё никто не должен. Если у такого человека спросить, что он делает, скорее всего, вы не получите чёткого ответа, а услышите что-то вроде "делами буду заниматься". Для них это нормально, поэтому скрыть измену тоже не составит труда. Зачастую скрытные люди думают, что в личной жизни дозволено делать всё, главное, чтобы об этом никто не узнал. Но если попробовать подловить их на измене, это будет восприниматься как нарушение границ и может даже вызвать агрессию.

4. Эгоизм и самолюбие

Эгоистичный человек, как не сложно догадаться, всегда думает в первую очередь о себе. И, поверьте, если ему нужно будет изменить, он это сделает, потому что "так хочет". Никакая совесть не остановит эгоиста, а тем более не заставит думать о чувствах своего партнёра. Если с любовником/любовницей будет хорошо, то он запросто оправдает этот поступок перед самим собой. Так что не стоит вестись на самовлюблённых людей, ведь вы всегда будете как минимум на втором месте.

5. Атеисты и неверующие

Чтобы избежать измен в семейной жизни, нужно обязательно обвенчаться, тогда Бог будет "защищать" брак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wideonet

Да, как бы наивно это ни звучало, но человек, не верящий в Бога, не верит и в главные жизненные заповеди. Конечно, в современном мире люди не так часто обращаются к церкви, однако есть те, для которых вера занимает важное место в жизни. Верующий человек всегда помнит о том, что за свои земные дела ему придётся отвечать на Страшном суде. Церковь также прививает семейные ценности. Парам очень важно не только заключать брак в загсе, но и венчаться, ведь тогда их семью будет оберегать Бог.