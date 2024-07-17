В России появится аналог Tinder с проверкой кредитов и алиментов вместо фото

В России создадут принципиально новый тип приложения для знакомств "Спутник". Пользователи нового отечественного сервиса смогут вслепую найти партнёра, пройти анонимное анкетирование, а также проверить потенциального партнёра на наличие у него налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов. Об этом сообщает газета "Известия".

Новую любовную концепцию представили программисты из Мурманска. Главной её фишкой станет обязательная связь учётной записи пользователя со сторонними агрегаторами типа "Проверка.Онлайн", а также с открытыми и платными легальными базами данных.

"Поиск пары строится прежде всего на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, а также на состоянии здоровья. Всё это отображается в анонимных анкетах в виде текстового описания. Мы уделяем большое внимание детальной обработке персональных данных: приложение будет синхронизироваться с широким списком открытых баз данных, а это значит, что можно будет легально проверить у потенциального партнёра отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и многое другое", — рассказал лидер проекта Павел Китов.

По словам разработчиков, приложение вообще не будет конкурировать с ушедшим из России Tinder, потому что выбор партнёра будет предусматриваться не по фото. На данный момент в стране в принципе отсутствуют аналоги "Спутника" со слепым методом подбора и обработкой персональных данных.

Также планируется, что создатели приложения введут лимит на количество анонимных анкет, совпадений и обмена контактами. Данный подход поможет пользователям "не теряться" в огромном потоке аккаунтов и более детально подойти к выбору партнёра.