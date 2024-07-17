C 1 августа начнут начислять новые выплаты семьям с детьми: кто и сколько получит С 1 августа появятся новшества для семей с детьми как на федеральном, так и на региональном уровне. Как изменится порядок получения пособий и кому начнут делать новые единовременные выплаты? 16 июля, 21:11 С 1 августа начнут выплачивать ежегодные выплаты на детей. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Как изменится порядок начисления детских пособий в августе

На федеральном уровне повысят пособия тем, кому нужно будет переоформлять в августе детские выплаты, назначенные в прошлом году. Допустим, в семье за 2023 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка. В том случае в 2024 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Внесены изменения в порядок назначения единого пособия. С 5 августа 2024 года вводится порядок назначения пособия по месту пребывания или фактического проживания, если заявление подали не в том регионе, где раньше получали выплаты.

— СФР сопоставляет субъект РФ, в котором подано заявление, с субъектом, в котором находится налоговый агент, отчисляющий налоговые платежи с доходов заявителя или его супруга, а также если им назначена государственная социальная помощь на основании социального контракта или пособие по безработице. Такой же порядок действует, если в семье проживают некоторые категории инвалидов, семья имеет статус многодетной или заявитель получает пенсию. Если совпадений не найдут, заявителю необходимо будет представить один из документов, подтверждающих проживание по адресу из заявления, — пояснила Оксана Красовская.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что таким документом может быть, например, договор найма жилья, а также справка из детского сада или школы. Если заявитель не предоставит доказательств, подтверждающих факт проживания в регионе, то ему откажут в назначении пособия по месту пребывания или фактического проживания.

— Сейчас стараются упростить для семей получение мер поддержки. Сделан ещё один шаг в этом направлении. В последние годы всё больше услуг можно получить проактивно. Уже не требуется писать заявлений для получения многих видов поддержки, — пояснила Елена Кузнецова.

Кому повысят выплаты на детей с 1 августа

На региональном уровне вводятся выплаты для подготовки к школе многодетным семьям с 1 августа 2024 года. Так, в Калужской области устанавливается право на получение меры социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты на обеспечение учеников из многодетных семей одеждой для посещения занятий, а также спортивной формой на период обучения. Размер ежегодной выплаты будет индексироваться в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Повысят пособия на детей. Фото © ТАСС / Николай Галкин

— Один из родителей (отец, мать, лицо, их заменяющее (опекун, попечитель, приёмный родитель, отчим, мачеха, усыновитель)) имеет право представить заявление о назначении ежегодной выплаты с 1 августа по 15 декабря включительно. Деньги будут перечисляться через кредитную организацию или через почту, указанную в заявлении о назначении. Перевод сделают не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о её назначении, — пояснила Оксана Красовская.

В Псковской области с учётом внесённых изменений в Закон Псковской области "О социальной поддержке многодетных семей" устанавливается, что многодетным семьям предоставляют меры соцподдержки, пока старшему ребёнку не исполнится 18 лет или 23 года при условии его обучения по очной форме. Кроме того, с 1 августа в регионе будет дополнительно введена ежегодная денежная выплата на покупку одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере 3000 рублей. Получат её семьи, где дети учатся в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях.

В Томской области с 1 августа вступает в силу закон Томской области от 5 июня 2024 года N 47-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей". Он устанавливает дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям, у которых доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения. Это бесплатное питание детей из многодетной семьи, обучающихся за счёт средств областного бюджета в областных государственных общеобразовательных и профессиональных организациях; предоставление ежегодной денежной выплаты на покупку одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы в размере 10 000 рублей.

— В Ярославской области также 1 августа 2024 года устанавливается для многодетных семей право на получение единовременной выплаты на обеспечение одеждой для школы и спорта. Единовременная выплата назначается и выплачивается один раз в течение календарного года на каждого ребёнка из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер выплаты 5000 рублей, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева