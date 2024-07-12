С 1 августа повысят пенсии: Кому будут платить больше и на сколько С 1 августа повысят выплаты пенсионерам. Кого затронет прибавка и сколько она составит? 11 июля, 21:11 С 1 августа повысят пенсии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

С 1 августа скорректируют размер накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты. Перерасчёт производится на основании результатов инвестирования средств пенсионных накоплений гражданина. Учитывается и сумма поступлений, которые не были учтены при назначении срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии при предыдущей корректировке. Об этом сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

— Кроме того, с 1 августа будет произведён перерасчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Доплаты устанавливаются при наличии требуемого специального стажа. Величина их индивидуальна и определяется расчётным путём по специальной формуле, — пояснила Оксана Красовская.

Право на такую доплату имеют пенсионеры в соответствии с Законом № 155-ФЗ. Требуется выслуга в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении по состоянию здоровья лётной работы в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, — не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Также право на доплату к пенсии в соответствии с Законом № 84-ФЗ имеют люди, работавшие в организациях угольной промышленности. Важно, чтобы человек трудился непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работника ведущих профессий. Здесь речь идёт о горнорабочих очистного забоя, проходчиках, забойщиках на отбойных молотках, машинистах горных выемочных машин.

В стаж, дающий право на доплату к пенсии, включаются периоды работы на позициях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

— Перерасчёт доплат к пенсии проводится ежегодно каждые три месяца (с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября). Размер доплат зависит от суммы взносов, пеней и штрафов в СФР, поступивших в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд таких специалистов, к сумме средств, необходимых для финансирования указанных доплат. Размер доплат может как увеличиваться, так и уменьшаться. Перерасчёт производится автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов СФР. Никаких справок предоставлять не нужно, — добавила Оксана Красовская.

С 1 августа сделают перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Это плановая корректировка. Изменение размера пенсии у работающего пенсионера происходит за счёт того, что он получает заработок или иные доходы, с которых уплачены страховые взносы. Размер зависит от заработной платы пенсионера. Чем больше доход, тем больше будет прибавка.

Перерасчёт происходит за счёт увеличения по данным индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента. Определяется он за год с учётом ежегодных отчислений страховых взносов в СФР. Делается перерасчёт автоматически. Никаких заявлений подавать не надо.

Есть максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, которые учитываются СФР при беззаявительном перерасчёте страховой пенсии. Применяется максимальное значение ИПК (так называемых балов), равное 3,0. Стоимость одного балла с 01 января 2024 года составляет 133,05 рубля, то есть максимальная прибавка к пенсии будет у работающего пенсионера 399,15 рубля.

— Если пенсионер трудоустроен неофициально, то никакого увеличения пенсии у него не будет. Неработающим пенсионерам никакого перерасчёта с 1 августа 2024 года не сделают. Индексацию выплат им провели в январе 2024 года. Если же пенсионер не увидит никакой прибавки к пенсии, то за уточнением ему необходимо обратиться в Социальный фонд России, — пояснила Оксана Красовская.

Кстати, на этой неделе Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об индексации пенсий военным пенсионерам. Они вырастут на 5,1%.

— Правда, произойдёт это не летом, а с 1 октября. Прибавка связана с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Юрист добавила также, что с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться наряду с пенсиями неработающих. Это важное и долгожданное изменение в законодательстве. Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году, и с тех пор вопрос о её возобновлении обсуждался не раз.

Авторы Нина Важдаева