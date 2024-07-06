Больше зарплаты: Кому платят самые высокие пенсии и сколько они составляют В каких отраслях самые высокие выплаты, кому делают дополнительные прибавки и сколько может составить пенсия в целом, в каких регионах самые высокие пенсии? 5 июля, 21:11 Юристы рассказали, когда пенсия может быть больше зарплаты. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Кто получает самую большую пенсию и сколько она составляет

Вопреки распространённому мнению, самые высокие пенсии платят вовсе не в Москве. На первом месте — Чукотский автономный округ. Там пенсионеры в среднем получают более 36 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где выплачивают более 34 тыс. рублей. Москва на третьем месте. В столице средняя пенсия составляет свыше 32 тысяч. Чуть меньше получают пенсионеры Магаданской области — около 31 тысячи. Затем значительную часть списка составляют северные и восточные регионы страны. Самые низкие пенсии — на юге (там средняя пенсия в районе 15–16 тыс. рублей). Таким образом, размер выплат может различаться в два раза только в зависимости от региона проживания.

Стоит отметить, что размер выплат отличается и от вида пенсии. Если человек получает страховую пенсию по возрасту и при этом не работает, то у него начисления будут больше. Если речь идёт о социальных пенсиях, то они меньше.

Тем не менее сумма пенсии зависит не только от региона и вида выплат. Большое значение имеет стаж работы, условия, в которых трудился человек, и его профессия. Например, пенсия определённых категорий госслужащих может составлять более 100 тыс. рублей. Но, как правило, в большинстве случаев выплаты колеблются от 40 до 60 тысяч. Также высокие пенсии у судей, работников силовых ведомств и космонавтов. Кроме того, многие крупные коммерческие компании назначают свои корпоративные пенсии. Их размер зависит от должности сотрудника и выслуги лет. Причём корпоративная пенсия — это отдельный вид выплат. Её перечисляют дополнительно к государственной.

— Самая высокая пенсия у граждан, имеющих большой стаж до 2002 года, высокую заработную плату за тот же период и за которых уплачивались большие страховые взносы, лиц, которым установлена инвалидность 1-й группы или достигших 80 лет и при этом имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет и троих иждивенцев. Максимальный размер пенсии действующим законодательством не установлен, — рассказала юрист Европейской юридической службы Екатерина Туслякова.

Она также отметила, что на дополнительные выплаты и льготы могут рассчитывать люди, имеющие длительный стаж работы и награждённые орденами или медалями СССР или Российской Федерации, а также ведомственными знаками отличия. Для мужчин стаж должен быть не менее 25 лет, а для женщин — не менее 20. Люди, отвечающие этим критериям, имеют право на присвоение звания "Ветеран труда". Размер выплат и перечень льгот устанавливается региональным законодательством. Также местные власти могут присваивать статус ветерана труда региона на своих условиях.

— Заслуженным работникам различных отраслей также производятся дополнительные надбавки к пенсии, а региональным законодательством может предусматриваться как увеличение надбавок к пенсиям, так и установление дополнительных категорий граждан, которым производятся такие надбавки, — добавила Екатерина Туслякова.

Со всеми надбавками отдельные пенсии могут оказаться выше, чем средняя зарплата специалистов в той отрасли, где работал пожилой человек.

Как можно повысить пенсию

Сейчас любой человек может предпринять меры для того, чтобы пенсия у него стала больше. Для этого необязательно менять профессию или переезжать на Крайний Север.

— В России становится всё больше сберегательных инструментов. Среди самых популярных — накопительные счета и вклады. Они позволяют не только сохранить, но и приумножить капитал. Растёт интерес и к другому, относительно новому инструменту — программе долгосрочных сбережений (ПДС), — рассказали в Главном управлении Банка России по ЦФО.

Это инструмент, который позволяет накопить деньги, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать резерв на случай трудной жизненной ситуации. Главная особенность программы — её участники получают прибавку к своим сбережениям от государства, а также право на налоговый вычет.

— Работает программа как накопительный счёт. Разница лишь в том, что человек открывает его не в банке, а в негосударственном пенсионном фонде. Чтобы начать копить, нужно заключить договор с одним или несколькими НПФ (на выбор клиента). Участие в программе добровольное, — пояснили в Главном управлении Банка России по ЦФО.

ПДС отличается от обычных депозитов тем, что участники могут ежегодно получать 13% вычета от суммы внесённых средств. Чем больше взносы, тем больше сумма возврата, но есть ограничения. Вернуть можно не более 52 тыс. рублей в год. Чтобы получить такую сумму, необходимо внести 400 тыс. рублей.

Авторы Нина Важдаева