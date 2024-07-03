Летом пенсионеры смогут получить бесплатно ряд услуг: За что теперь можно не платить Этим летом пенсионеры могут воспользоваться целым рядом услуг бесплатно. От каких выплат освободят получателей пенсии? 2 июля, 21:25 Юристы рассказали, что пенсионеры могут получить бесплатно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nieriss

Люди, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение ряда льгот. Так, пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, имеют право на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в два года. Также пенсионеры, проживающие там и решившие переехать на постоянное место жительства в другие регионы РФ, могут воспользоваться правом на компенсацию проезда и провоза багажа к новому месту жительства. Об этом рассказала юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

— Работающие пенсионеры вправе получить имущественные вычеты в размере произведённых расходов на приобретение или строительство жилого помещения и на уплату процентов по соответствующим целевым кредитам за три налоговых периода. Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество, но такое освобождение предоставляется на один вид каждого объекта недвижимости — одну квартиру, один гараж. И не платят налог на земельный участок площадью 600 квадратных метров, — добавила Екатерина Туслякова.

Кроме того, пожилые люди и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Пенсионерам, получающим пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах, лекарства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.

— С 1 июля с пенсионеров не будут брать комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, со следующего года планируется индексация пенсий работающих пенсионеров наравне с неработающими.

Льготы пенсионерам могут предусматриваться также региональным законодательством. Так, жителям Москвы, являющимся пенсионерами или лицами предпенсионного возраста, предоставляются права на льготный проезд, а также на льготное зубопротезирование.

— Также в Москве одиноких пенсионеров и семьи, состоящие только из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), освобождают от платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов, — добавила Екатерина Туслякова.

Кроме того, пенсионеры могут рассчитывать на адресную социальную поддержку. Это государственная помощь людям в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.

Им могут предоставить денежные выплаты, вещи и продовольствие, а также помощь соцработника. Она положена, например, пенсионерам, не способным к самообслуживанию.

Список услуг адресной социальной поддержки и условия её получения отличаются в зависимости от региона.

К тому же работающие пенсионеры по возрасту помимо оплачиваемого отпуска могут взять отпуск без сохранения заработной платы. Кроме того, с выходом на пенсию по возрасту работающие люди имеют право подать заявление на увольнение в любой момент без отработки двух недель.

Авторы Нина Важдаева