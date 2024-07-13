Только традиционные ценности: В России предложили создать сайт знакомств для серьёзных отношений

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв обратился к руководителю Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксении Разуваевой с предложением создать в РФ новую платформу. Как следует из письма, которое есть в распоряжении газеты "Известия", законотворец предложил ведомству стать инициатором создания российского интернет-портала для знакомств, где будут продвигаться семейные ценности и традиционный образ семьи.

В послании петербургского депутата говорится о том, что после ухода иностранных сайтов знакомств в России так и не появилось своих безопасных ресурсов. Общественники сообщают, что нынешние порталы, которыми люди пользуются в этих целях, несут большое количество угроз, в том числе кражу денежных средств или персональных данных.

"Молодые люди мне сказали, что они просто боятся общаться через Сеть. Поэтому удивляет, что такой площадки всё ещё нет. Государство заинтересовано в появлении как можно большего числа детей, то сначала их родителям нужно познакомиться. Хотят знакомиться через Интернет — надо дать безопасную возможность", — рассказал в беседе с журналистами Цивилёв.

Стоит отметить, что представители Минцифры и Росмолодёжи не стали комментировать эту инициативу "Известиям". В то же время некоторые эксперты довольно скептически отнеслись к данному предложению.

Так, руководитель отдела аналитических систем и отчётности компании "Первый бит" Пётр Иванов отметил, что знакомства представляют собой достаточно интимную тему, касающуюся только двух людей, а вмешательство в неё государства может только навредить. Он также подчеркнул, что с таинством в этой области нельзя перегибать палку.

"Это как включить свет на дискотеке, чтобы всем было лучше видно и никто не споткнулся. Инициативе будут не рады и уйдут куда-нибудь, где потемнее. Мы переоцениваем значение сайта в этом процессе. Это как шикарный венецианский бал, но в масках", — заключил Иванов.