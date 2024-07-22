Тест: Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой анекдот из СССР про вас

Во все времена юмор отражает настроения поколений и передаёт актуальные проблемы, в каком-то смысле он является хроникой важных исторических событий. Анекдоты в СССР были разных форм и размеров, это направление юмора было так популярно в народе, что шутки начали разделять на категории. Кто-то находил отклик в забавной игре слов от Штирлица, другие не могли сдержать смех от острот Вовочки, третьи же часами слушали про нелепые приключения Чапаева и Петьки. Все эти разновидности анекдотов имеют свои особенности и неповторимое очарование, как и люди. Приготовьтесь посмеяться и определите, какой тип советской шутки лучше всего отражает вашу личность!