Тест: Только 5% фанатов "Короля и Шута" вспомнят тексты этих песен без ошибок

Появившись в конце 1980-х годов, группа "Король и Шут" быстро завоевала преданных поклонников благодаря уникальному сочетанию панк-рока, готических элементов и театральности. Она известна своими захватывающими повествованиями, часто основанными на мрачных сказках, фольклоре и исторических темах, и всё это сдабривается энергичным звучанием инструментов. Группа оставила неизгладимый след в российской рок-музыке словами песен, покоряющими воображение. А вы помните их наизусть? Приготовьтесь, ведь это приключение будет не из лёгких!