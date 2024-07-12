Тест: Опознайте фильм с Высоцким по кадру — справятся только 10% кинокритиков

Владимир Высоцкий был многогранным артистом, его влияние на русскую культуру неизмеримо. Однако таланты известного барда не ограничивались музыкой, он также был плодовитым актёром. Игра Высоцкого на экране несёт столь же мощные послания, как и его песни, привнося глубину и интенсивность в каждую роль. Сегодня мы окунёмся в его кинематографическое наследие с помощью теста, который бросит вызов даже самым ярым поклонникам Высоцкого. Сможете ли вы узнать фильм по одному кадру, в котором изображена эта культовая фигура? Давайте выясним!