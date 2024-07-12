Тест: Ответь на 8 вопросов и узнай, кто ты из вселенной "Дома Дракона"

"Дом Дракона" возвращает нас в бурные дни рассвета семьи Таргариенов, наполненные борьбой за власть, полётами в небесах и запутанными родственными отношениями. Фанаты с нетерпением ждут последних серий второго сезона. Сейчас идеальное время для того, чтобы погрузиться в мир Вестероса и узнать, с каким персонажем вы ассоциируетесь у друзей. Готовы узнать, суждено ли вам сидеть на Железном троне или плести интриги за кулисами? Давайте начнём, только не воспринимайте девиз "Пламя и кровь" слишком буквально!