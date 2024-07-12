Тест: Ответь на 8 вопросов и узнай, кто ты из вселенной "Дома Дракона"
Приквел легендарной "Игры престолов" покорил воображение зрителей по всему миру. Второй сезон также радует фанатов политическими интригами и сложными персонажами. Пройдите этот весёлый и необычный тест и узнайте, к какому семейству из мира "Дома Дракона" вы относитесь!
"Дом Дракона" возвращает нас в бурные дни рассвета семьи Таргариенов, наполненные борьбой за власть, полётами в небесах и запутанными родственными отношениями. Фанаты с нетерпением ждут последних серий второго сезона. Сейчас идеальное время для того, чтобы погрузиться в мир Вестероса и узнать, с каким персонажем вы ассоциируетесь у друзей. Готовы узнать, суждено ли вам сидеть на Железном троне или плести интриги за кулисами? Давайте начнём, только не воспринимайте девиз "Пламя и кровь" слишком буквально!
Совпал ли полученный результат с вашим любимым персонажем эпической саги? В любом случае истинный дух Вестероса раскрыт и статус почётного киномана подтверждён. Теперь вы просто обязаны пройти ещё один тест и угадать сериал по актёрскому составу. Узнаете работы, где нет драконов и битв на мечах, зато присутствует значительная доля юмора?
"Дом Дракона", режиссёры Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Чармэйн Де Грейт / Kinopoisk