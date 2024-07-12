Геошторм в эти выходные: чего ждать от магнитных бурь 13 и 14 июля

Магнитная буря уровня G1 начнётся вечером в эту субботу, 13 июля. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

По данным учёных, геомагнитный шторм вспыхнет приблизительно в 19 часов по московскому времени и будет бушевать до полуночи. В это время индекс шторма достигнет отметки 4–5 баллов.

Магнитная буря уровня Kp 5 начнётся вечером в субботу, 13 июля 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

14 июля также прогнозируется продолжение возмущений, которые останутся на пиковых штормовых значениях вплоть до семи утра по московскому времени. На протяжении дня геомагнитная обстановка будет выравниваться, уже к восьми утра индексы опустятся до приемлемых значений.

Июль по сравнению с предыдущим месяцем обещает быть более-менее спокойным. В ближайшую неделю сильных вспышек не предвидится.

Что происходит со здоровьем и самочувствием во время магнитной бури

Как магнитные бури влияют на самочувствие и здоровье человека. Источник © Freepik

Магнитные бури — это явление, которое может оказать неожиданное воздействие на здоровье человека, особенно для тех, кто уже перешагнул порог зрелого возраста. В то время как многие из нас наслаждаются красотой яркого северного сияния, магнитные возмущения могут вызвать физическое и эмоциональное неравновесие.

Во время магнитной бури человек может почувствовать себя усталым, раздражённым и даже испытывать головную боль или бессонницу. Это происходит из-за мощных магнитных возмущений, которые воздействуют на наше тело и мозг, вызывая различные физиологические и психологические реакции. У людей после 45 лет это влияние может быть более заметным из-за возрастных изменений в организме.

Как пережить магнитную бурю 13 и 14 июля — советы врачей

Рекомендации врачей, как пережить магнитные бури 13–14 июля 2024 года. Источник © Freepik

Врачи выделяют несколько важных пунктов, которые следует соблюдать для того, чтобы легче пережить геомагнитные возмущения:

Правильное питание. Убедитесь, что ваш рацион включает в себя достаточное количество витаминов и минералов, особенно магния и калия, которые способствуют укреплению организма во время магнитных возмущений. Спокойствие и расслабление. Применение методов релаксации, таких как медитация, йога или глубокое дыхание, может помочь сохранить внутреннюю гармонию и уменьшить воздействие стресса, связанного с магнитными бурями. Ограничение физических нагрузок. Во время магнитных бурь избегайте интенсивных физических упражнений и длительных прогулок на открытом воздухе, так как физические нагрузки могут усилить негативное воздействие магнитных возмущений. Сон и отдых. Обеспечьте себе достаточный сон и расслабление, чтобы организм мог восстановиться и поддерживать свою жизненную силу в условиях магнитной бури.