Геошторм в эти выходные: чего ждать от магнитных бурь 13 и 14 июля
В ночь с 13 на 14 июля на Землю обрушится мощная магнитная буря, которой присвоен индекс Kp 5. Об этом предупредили учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Подробнее о том, чего стоит опасаться, рассказывает Life.ru
Вспышка магнитных бурь 13–14 июля 2024 года. Источник © Коллаж Life.ru / Kandinsky 3.1
Магнитная буря уровня G1 начнётся вечером в эту субботу, 13 июля. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
По данным учёных, геомагнитный шторм вспыхнет приблизительно в 19 часов по московскому времени и будет бушевать до полуночи. В это время индекс шторма достигнет отметки 4–5 баллов.
Магнитная буря уровня Kp 5 начнётся вечером в субботу, 13 июля 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
14 июля также прогнозируется продолжение возмущений, которые останутся на пиковых штормовых значениях вплоть до семи утра по московскому времени. На протяжении дня геомагнитная обстановка будет выравниваться, уже к восьми утра индексы опустятся до приемлемых значений.
Июль по сравнению с предыдущим месяцем обещает быть более-менее спокойным. В ближайшую неделю сильных вспышек не предвидится.
Что происходит со здоровьем и самочувствием во время магнитной бури
Как магнитные бури влияют на самочувствие и здоровье человека. Источник © Freepik
Магнитные бури — это явление, которое может оказать неожиданное воздействие на здоровье человека, особенно для тех, кто уже перешагнул порог зрелого возраста. В то время как многие из нас наслаждаются красотой яркого северного сияния, магнитные возмущения могут вызвать физическое и эмоциональное неравновесие.
Во время магнитной бури человек может почувствовать себя усталым, раздражённым и даже испытывать головную боль или бессонницу. Это происходит из-за мощных магнитных возмущений, которые воздействуют на наше тело и мозг, вызывая различные физиологические и психологические реакции. У людей после 45 лет это влияние может быть более заметным из-за возрастных изменений в организме.
Как пережить магнитную бурю 13 и 14 июля — советы врачей
Рекомендации врачей, как пережить магнитные бури 13–14 июля 2024 года. Источник © Freepik
Врачи выделяют несколько важных пунктов, которые следует соблюдать для того, чтобы легче пережить геомагнитные возмущения:
- Правильное питание. Убедитесь, что ваш рацион включает в себя достаточное количество витаминов и минералов, особенно магния и калия, которые способствуют укреплению организма во время магнитных возмущений.
- Спокойствие и расслабление. Применение методов релаксации, таких как медитация, йога или глубокое дыхание, может помочь сохранить внутреннюю гармонию и уменьшить воздействие стресса, связанного с магнитными бурями.
- Ограничение физических нагрузок. Во время магнитных бурь избегайте интенсивных физических упражнений и длительных прогулок на открытом воздухе, так как физические нагрузки могут усилить негативное воздействие магнитных возмущений.
- Сон и отдых. Обеспечьте себе достаточный сон и расслабление, чтобы организм мог восстановиться и поддерживать свою жизненную силу в условиях магнитной бури.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете заметно легче справиться с последствиями даже самых сильных магнитных бурь.