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21 июня, 15:32

Тест: Угадай сериал по актёрскому составу — без ошибок пройдут только 20% зрителей

Вы смотрели бесчисленное количество сериалов, запоминали каждый поворот и страстно спорили о том, подходят ли друг другу Макс и Вика? Давайте проверим, действительно ли вы знаете любимые многосерийные фильмы! Сможете узнать 5 штук по ансамблю актёров?

На то, станет ли сериал успешным или провалится в прокате, часто влияет актёрский состав, который может меняться в последние минуты. Создатели хотят отхватить кусочек самых востребованных артистов, в связи с чем эти звёздные лица мелькают во множестве популярных телесериалов. Составы российских шоу часто похожи друг на друга, и только знатоки в сфере кинематографа смогут отличить один от другого. Чтобы проверить, являетесь ли вы таким экспертом, сопоставьте талантливых актёров и актрис с правильным шоу без ошибок. Хватайте пульт, устраивайтесь поудобнее и скорее включайтесь в наш квиз!

Телешоу предназначены для развлечения, как и наши викторины. Так что продолжайте смотреть и продолжайте угадывать. А для лёгкого настроения послушайте, как нейросеть перепела современные хиты голосами звёзд СССР. "Девочка, танцуй" в исполнении Цоя точно не оставит вас равнодушными.

10 крылатых фраз из советских мультфильмов, которые с годами стали только актуальнее
10 крылатых фраз из советских мультфильмов, которые с годами стали только актуальнее
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Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik © ТАСС / Вадим Тараканов

Александра Иванова
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