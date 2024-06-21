Тест: Угадай сериал по актёрскому составу — без ошибок пройдут только 20% зрителей

На то, станет ли сериал успешным или провалится в прокате, часто влияет актёрский состав, который может меняться в последние минуты. Создатели хотят отхватить кусочек самых востребованных артистов, в связи с чем эти звёздные лица мелькают во множестве популярных телесериалов. Составы российских шоу часто похожи друг на друга, и только знатоки в сфере кинематографа смогут отличить один от другого. Чтобы проверить, являетесь ли вы таким экспертом, сопоставьте талантливых актёров и актрис с правильным шоу без ошибок. Хватайте пульт, устраивайтесь поудобнее и скорее включайтесь в наш квиз!