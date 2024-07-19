День рождения Ширвиндта: 6 лучших ролей, увековечивших талант актёра Сегодня могло бы исполниться 90 лет одному из самых талантливых людей России — Александру Ширвиндту. Не только замечательный актёр, но ещё режиссёр и наставник. В честь дня рождения артиста вспоминаем его лучшие роли, персонажей, которые сразу завоевали любовь зрителей. 19 июля, 10:14 Лучшие роли актёра и режиссёра Александра Ширвиндта: 90 лет со дня рождения. Обложка © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (ТВ, 1975), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, © "Дом, где разбиваются сердца" (ТВ, 1975), режиссёры Валентин Плучек, Владимир Храмов, сценарист Джордж Бернард Шоу / Kinopoisk, © Unsplash / Noom Peerapong

Александр Ширвиндт — известный актёр, режиссёр и театральный деятель. Работал в МХАТе под руководством Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Он также с успехом занимался режиссурой и преподавал актёрское мастерство.

Ширвиндт считается одним из величайших российских актёров начала XX века. Его роли в советских фильмах и такие живые персонажи вызывали восторг у зрителей с первых минут в кадре. Сегодня, 19 июля, страна отмечает 90 лет со дня рождения Александра Ширвиндта. В честь такого события Life.ru решил вспомнить самые знаменитые роли актёра, которые увековечили его талант.

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (Павел, друг Жени)

Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (ТВ, 1975), режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Как известно, Александр Ширвиндт и режиссёр Эльдар Рязанов были близкими друзьями. Поэтому не позвать своего приятеля в новую картину кинодел не мог. Более того, отвели в этом советском фильме актёру роль персонажа непростого, к тому же часто появляющегося на экране. Помните же, что "Ирония судьбы, или с Лёгким паром!" начинается с долгой прогулки героя Ширвиндта Павлика по заснеженным московским улочкам? Именно это и запустит приключения главных героев картины, ведь герой Александра и позвал всех в баню.

"12 стульев" (одноглазый шахматист)

Александр Ширвиндт принял участие и в экранизации знаменитого романа "12 стульев" 1976 года. Пусть и небольшая роль досталась актёру, зато какая! Одноглазый шахматист был настолько самоуверен и отважен, что пытался преподать парочку уроков даже самому гроссмейстеру. В этой картине также играет Андрей Миронов. Советские зрители очень любили его дуэт с Ширвиндтом.

"Трое в лодке, не считая собаки" (сэр Самюэль Харрис)

Фото © "Трое в лодке, не считая собаки" (ТВ, 1979), режиссёр Наум Бирман, сценаристы Семён Лунгин, Джером К. Джером / Kinopoisk

Фильм "Трое в лодке, не считая собаки" считается шедевром кинематографа СССР. И не зря! Помимо занимательной истории в стиле комедии, актёрский состав тоже был подобран гениально. Ну разве могли плохо сыграть Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин? В 70-е годы на сцене Театра сатиры это трио было неподражаемым и самым любимым у публики. Билеты на спектакли с ними, например "Ревизор" и "Горе от ума", разбирали как горячие пирожки, а зал всегда был битком. Поэтому и роль в советском фильме "Трое в лодке, не считая собаки" также стала одной из культовых в карьере Ширвиндта.

"Ещё раз про любовь" (физик Топтыгин)

Фото © "Ещё раз про любовь" (1967), режиссёр Георгий Натансон, сценарист Эдвард Радзинский / Kinopoisk

Роль Ширвиндта в фильме "Ещё раз про любовь" можно назвать нетипичной. В нём актёр не только философски размышляет о жизни, но и показывает своё мастерство перевоплощения. Его герой, физик Топтыгин, был прототипом идеального человека в СССР: золотая медаль в школе, лучший студент физтеха. Но вот настали времена советской оттепели — и карьера физика пошла крахом из-за влюблённости. В фильме "Ещё раз про любовь" Ширвиндт сыграл настолько реалистично и живо, что тысячи людей рыдали, слушая монолог его героя в конце картины.

"Самая обаятельная и привлекательная" (Аркадий, муж Сусанны)

Фото © "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан / Kinopoisk

Знаменитый и тоже легендарный фильм, в котором Александр Ширвиндт сыграл в паре с Ириной Муравьёвой, любимицей зрителей в СССР. Пусть его герой Аркадий и появлялся в кадре не так часто, он всё равно считается одним из главных героев, зачинщиков истории. Ширвиндт талантливо показал человека, который, несмотря на лестные комплименты жене, давно ей изменял. Его Аркадий подыгрывал Сусанне, чтобы не расстраивать. И в этом и проявлялся талант актёра Александра Ширвиндта: мужское обаяние заставляло верить ему не только "жену", но и зрительниц, прощая плута снова и снова.

"Дом, где разбиваются сердца" (Гектор Хэшебай, муж Гесионы)

Фото © "Дом, где разбиваются сердца" (ТВ, 1975), режиссёры Валентин Плучек, Владимир Храмов, сценарист Джордж Бернард Шоу / Kinopoisk

Расскажем про ещё одну гениальную и необычную роль Александра Ширвиндта в фильме-спектакле 1975 года. Что история про Шерлока Холмса, что "Дом, где разбиваются сердца" — был особый шарм в английских постановках, интерпретированных русскими драматургами. Ширвиндт сыграл Гектора Хэшебая, его герой был нередко печален и любил поразмышлять о смысле жизни. В целом вся эта картина описывает одну мысль: приближается неизбежная катастрофа, но люди пытаются не терять лица и бороться с отчаянием.

Авторы Елизавета Терешкова