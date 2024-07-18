Тест по СССР: Эти 5 фильмов времён перестройки угадают только советские киногурманы

Кино эпохи перестройки оторвалось от пропагандистских нарративов предыдущих десятилетий, породив более личные, острые, а иногда и противоречивые истории. У режиссёров было больше свободы исследовать ранее табуированные темы, что привело к волне фильмов, которые нашли глубокий отклик у зрителей. Эти исторические документы дают представление о надеждах, борьбе и реалиях общества, находящегося в переходном периоде. Мы подготовили кадры из самых знаковых фильмов эпохи перестройки. Сколько из них вы сможете опознать? Давайте выясним!