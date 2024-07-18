Тест по СССР: Эти 5 фильмов времён перестройки угадают только советские киногурманы
От исследования личных свобод до решения социальных проблем — эти фильмы отражают суть меняющейся эпохи. Сколько культовых картин времён перестройки вы смотрели и сможете опознать всего по одному кадру?
Кино эпохи перестройки оторвалось от пропагандистских нарративов предыдущих десятилетий, породив более личные, острые, а иногда и противоречивые истории. У режиссёров было больше свободы исследовать ранее табуированные темы, что привело к волне фильмов, которые нашли глубокий отклик у зрителей. Эти исторические документы дают представление о надеждах, борьбе и реалиях общества, находящегося в переходном периоде. Мы подготовили кадры из самых знаковых фильмов эпохи перестройки. Сколько из них вы сможете опознать? Давайте выясним!
В фильмах времён перестройки часто затрагиваются темы индивидуализма, бунта и сложностей меняющегося общества. Крутые перемены долго не отпускали кинематограф постсоветской России и отражались в картинах девяностых и начала нулевых. Вспомните, как изображены культурные трансформации в "Бригаде" и продолжите знаменитые цитаты из сериала. Совершите прыжок из неопределённости в страшные бандитские реалии.
"Маленькая Вера", режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик / Kinopoisk, "Курьер", режиссёр Карен Шахназаров, сценаристы Александр Бородянский, Карен Шахназаров / Kinopoisk, "Интердевочка", режиссёр Пётр Тодоровский, сценарист Владимир Кунин / Kinopoisk