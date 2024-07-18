Тест: Узнай, кто ты из "Ворониных", ответив на 5 простых вопросов

"Воронины" — это вечный сериал, который рассказывает о повседневной жизни спортивного журналиста и его до смешного близкой, немного взбалмошной семьи. Очарование ситкома заключается в его сатире, реалистичных персонажах и универсальных темах любви, семьи и случайных недоразумений. От властной матери Кости до его многострадальной жены — каждый персонаж привносит в шоу что-то уникальное, делая его культовым. Отмечая День идеальной семьи 18 июля, давайте немного повеселимся и узнаем, какой вы персонаж из "Ворониных".