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18 июля, 14:00

Тест: Узнай, кто ты из "Ворониных", ответив на 5 простых вопросов

В честь Дня идеальной семьи давайте совершим беззаботное путешествие по воспоминаниям вместе с "Ворониными" — самыми известными телевизионными родственниками всех времён. Голос разума или нарушитель спокойствия — определите ваше альтер эго в этом классическом ситкоме!

"Воронины" — это вечный сериал, который рассказывает о повседневной жизни спортивного журналиста и его до смешного близкой, немного взбалмошной семьи. Очарование ситкома заключается в его сатире, реалистичных персонажах и универсальных темах любви, семьи и случайных недоразумений. От властной матери Кости до его многострадальной жены — каждый персонаж привносит в шоу что-то уникальное, делая его культовым. Отмечая День идеальной семьи 18 июля, давайте немного повеселимся и узнаем, какой вы персонаж из "Ворониных".

"Воронины" покорили сердца зрителей до боли реалистичным изображением семейных отношений. В сериале обязательно встретится персонаж, который находит отклик у каждого. Ну а если результат не удовлетворил, это может быть один из 5 признаков, что вы станете ворчливым стариком. Узнайте, будете ли вы кошмарить родственников так же, как это любит делать Галина Ивановна.

Тест: 6 вопросов определят, кто вы из "Зачарованных"
Тест: 6 вопросов определят, кто вы из "Зачарованных"
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Кадр из фильма “Воронины”, режиссёр Александр Жигалкин и др., сценарист Лью Шнайдер и др. / Kinopoisk

Александра Иванова
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