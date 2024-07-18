Парад магнитных бурь с 18 по 23 июля: как пережить сразу 6 дней геошторма подряд Ближайшую неделю всем метеозависимым предстоит суровое испытание — на Землю после вспышки на Солнце обрушился затяжной геошторм, который повлёк за собой магнитную бурю длиной в шесть дней. 18 июля, 13:30 Чего ждать от магнитной бури 20 июля 2024 года и сколько продлится затяжной геошторм? Обложка © Kandinsky 3.1

Несмотря на то что, согласно прогнозам, июль 2024 года обещал быть более спокойным и принести нам меньше магнитных бурь, чем июнь, недавняя вспышка на Солнце, которая оказалась самой мощной за всё лето, поменяла планы и испортила жизнь метеозависимым людям.

Какие магнитные бури ждать 18–23 июля 2024 года? Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ давала прогноз, что магнитная буря уровня К5 накроет Землю лишь 20 июля, а её пик придётся на 18:00 по московскому времени. Но уже сегодня, 18 июля, всё больше людей наблюдают проявляющееся недомогание и головные боли. Оно и понятно почему — нас накрыл геошторм уровня К4. И случилось это ровно в полночь. Похоже, что на этот раз кажущиеся "слабыми" магнитные бури оказались уровнем выше, чем предполагалось.

Что происходит со здоровьем во время магнитных бурь

Как именно магнитные бури влияют на здоровье человека? Фото © Freepik / Anastasia Kazakova

Во время магнитных бурь с 18-го по 23 июля многие женщины могут испытывать повышенный уровень тревожности. В периоды магнитных колебаний представительницы прекрасного пола сильнее могут ощущать необъяснимую грусть, беспокойство и даже панические атаки.

Нарушение магнитного поля Земли может влиять на работу нервной системы, что приводит к изменению настроения и эмоционального фона. Евгения Александрова Психолог, сексолог, основатель крупнейшей школы семейных ценностей и отношений

Метеозависимые знают, что происходит со здоровьем во время магнитных бурь. Помимо головных болей и перепадов настроения у людей также могут быть следующие недомогания. Ухудшение самочувствия. Многие люди во время геоштормов ощущают недомогание, головные боли, слабость, раздражительность. Это связано с тем, что во время бурь магнитные возмущения влияют на работу нервной системы человека. Обострение хронических заболеваний. Магнитные бури, которые прогнозируются с 18-го по 23 июля, могут вызывать ухудшение состояния при таких заболеваниях, как гипертония, сердечно-сосудистые болезни, мигрень, артрит. Нарушение сна и бодрости. Магнитные колебания также в силах вызывать нарушения сна: повышенную сонливость или, наоборот, бессонницу. Снижение иммунитета. Магнитные бури с 18-го по 23 июля 2024 года могут ослаблять защитные силы организма, что повышает риск простудных заболеваний. Психоэмоциональные расстройства. Магнитные возмущения могут усиливать стрессовое состояние человека, вызывать перепады настроения, раздражительность и тревожность.

Кто может пострадать от магнитных бурь с 18-го по 23 июля 2024 года? Иллюстрация © Life.ru

Особенно чувствительны к магнитным бурям пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями. Для снижения негативного воздействия рекомендуется отдых. Кто ещё в зоне риска, рассказала Life.ru Евгения Александрова — психолог, сексолог, основатель крупнейшей школы семейных ценностей и отношений. "Женщины чаще более чувствительны к изменениям в окружающей среде, в том числе к геомагнитным возмущениям. Связано это с биологическими и гормональными особенностями женского организма", — подчеркнула эксперт.

Как пережить парад магнитных бурь с 18-го по 23 июля — советы врачей

Рекомендации врачей, как пережить магнитные бури 18–23 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Как же можно справиться с влиянием магнитных бурь на психологическое состояние? Со слов эксперта, во время магнитных бурь и их пика людям, чувствительным к таким колебаниям, стоит воздержаться от чрезмерной физической нагрузки и придерживаться следующих рекомендаций.

Придерживайтесь здорового образа жизни. Правильное питание, спорт, прогулки на свежем воздухе и качественный сон помогут вашему организму лучше справляться с внешними воздействиями.

Правильное питание, спорт, прогулки на свежем воздухе и качественный сон помогут вашему организму лучше справляться с внешними воздействиями. Избегайте стрессовых ситуаций. Постарайтесь снизить уровень стресса в периоды магнитных бурь с 18-го по 23 июля 2024 года. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или йога.

Постарайтесь снизить уровень стресса в периоды магнитных бурь с 18-го по 23 июля 2024 года. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или йога. Проводите качественно время с близкими. Эмоциональная поддержка от семьи и друзей может значительно улучшить ваше самочувствие.

Эмоциональная поддержка от семьи и друзей может значительно улучшить ваше самочувствие. Слушайте своё тело. Если чувствуете усталость или недомогание — позвольте себе отдых. Ваше здоровье и благополучие должны быть в приоритете.

Если чувствуете усталость или недомогание — позвольте себе отдых. Ваше здоровье и благополучие должны быть в приоритете. Обращайтесь к специалистам. Если замечаете, что ваше психологическое состояние значительно ухудшается, не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу или психотерапевту.

Обязательно придерживайтесь этих рекомендаций и не игнорируйте сигналы своего организма о том, что природное явление имеет на вас воздействие. Постарайтесь меньше нагружать себя как физически, так и психологически. А ещё всегда в дни магнитных бурь с 18-го по 23 июля держите под рукой таблетки от головы, но принимайте лишь в крайнем случае.

Авторы Елизавета Терешкова