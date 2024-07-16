Новая вспышка на Солнце превзошла по мощности все предыдущие за это лето

Очередная мощная вспышка произошла на Солнце, на этот раз она превзошла по мощности все предыдущие, произошедшие на звезде этим летом. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в 4 раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие (вспышка X8.7, произошедшая 14 мая), но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", — говорится на сайте ИКИ РАН.

При этом активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня на самой крупной звезде зарегистрировали более 10 вспышек уровня М — это четвёртый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале. Максимальная сила взрыва сегодня была зарегистрирована около 16.30 по московскому времени.

"Последствия взрывных событий на Солнце будут наблюдаться, по-видимому, до конца суток. На настоящий момент нет информации о выбросах солнечных масс в сторону Земли. Тем не менее, расположение взрывного центра не исключает такой возможности", — добавили специалисты.