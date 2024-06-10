На Солнце снова зафиксировали несколько вспышек высокого и высочайшего класса

На Солнце произошли очередные мощные вспышки. Самую сильную из них учёные причислили к высочайшему классу Х. Об этом говорится на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

Сотрудники института 10 июня зарегистрировали четыре вспышки класса М. Первая вспышка, М3.3, произошла в 09:09 мск, она длилась 18 минут. Затем в 13:06 мск случилась вторая вспышка, М2.2, которая продлилась 47 минут. Третьей стала вспышка М5.3, произошедшая в 13:58 мск, продлившаяся 58 минут.

Другая произошедшая в 14:08 мск вспышка превосходила по силе все остальные, её класс оценивается учёными как X1.5 — высочайший. А в 16:29 мск произошла ещё одна вспышка — M.1.3. При этом все зафиксированные явления вызывали помехи КВ-радиосвязи.

Также учёные выявили, что уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу нашей планеты достиг отметки R3 (сильно) по шкале из пяти ступеней, где крайней точкой является R5 (экстремально).

По данным с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка класса Х расположилась на 16-й строчке в списке крупнейших вспышек года.

"Место, где произошёл взрыв (самый край видимого диска), исключает любые формы влияния на Землю, кроме прихода жёстких излучений, которые распространяются со скоростью света и, собственно говоря, по этой причине уже пришли. В этой связи возможны короткие перебои радиосвязи до конца суток. Иных последствий не будет", — пояснили учёные.