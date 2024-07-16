5 признаков, что вы станете ворчливым стариком и будете кошмарить родственников
Стариками мы обычно зовём пожилых людей, которым за 65. Поэтому, если вам 30, 45 или 58, есть ещё время, чтобы заметить особые предпосылки повышенного коэффициента ворчливости. Проверьте, станете ли вы кошмаром во плоти для своих родных в старости, вместе с Life.ru.
Не все пожилые люди с годами становятся ворчливыми. Многие сохраняют позитивный настрой и жизнерадостность. Но для некоторых старение действительно является психологически сложным периодом. К тому же многие люди после 60 лет сталкиваются с хроническими заболеваниями, болью, снижением энергии. А это негативно влияет на их настроение.
Понять, что вы будете кошмарить своих родственников, став стариком, можно, обратив внимание на характер. Если уже сейчас у вас присутствуют эти черты, то дальше будет только хуже.
1. Повышенная тревожность и эмоциональная неустойчивость
Как понять, что в старости вас ждёт не только деменция, но и ужасный характер? Фото © Shutterstock / FOTODOM / CREATISTA
Люди, склонные к частым перепадам настроения, беспокойству и раздражительности в молодости, сохранят, скорее всего, эти черты и в старости. Скажем больше, беды с психикой с возрастом только усилятся. Поэтому заранее предупредите ближайших родственников, чтобы не обращали на ваши нелестные высказывания особого внимания. В частности, когда те будут предлагать что-то новенькое и необычное для вас.
2. Высокая ригидность
Или же нежелание меняться. Тот, кто привык держаться за устоявшиеся взгляды и с трудом адаптируется к новому, будет труднее принимать возрастные изменения. Внутри будет появляться протест, который старикам, увы, не побороть никак. Не отменять же прогресс? Поэтому, если вас в нынешнем возрасте не тянет на эксперименты с внешностью или местами для отпуска, готовьтесь — вы с вероятностью в 99% превратитесь в ворчливого пенсионера на лавке у подъезда.
3. Пессимистичный взгляд на жизнь
Пять причин, почему с возрастом люди превращаются в ворчливых стариков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zurijeta
Личности, склонные больше концентрироваться на проблемах, чем на позитивном, вероятно, будут ворчать и жаловаться в старости. Можем с уверенностью сказать, что своими охами и ахами пенсионеры доведут до нервного срыва члена семьи даже с самыми крепкими нервами. Может, пока не поздно, поменять своё отношение ко всему вокруг?
4. Низкая самооценка
Ещё одна причина, почему в старости люди могут превратиться в ворчливых, вредных и требовательных стариков, — это их чувство отсутствия контроля над жизнью. То есть те, кто чувствует себя беспомощным и неспособным влиять на происходящее, будут, скорее всего, своё негодование по этому поводу выговаривать вслух ближайшим родственникам. Уж тут они ситуацию контролировать смогут. Захотели — устроили скандал, не захотели — позволили домочадцам провести вечер в спокойствии.
5. Негативный жизненный опыт
Ненависть ко всему новому и боязнь перемен: почему старики так часто ворчат? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Baleha
Нередко старики, особенно придерживающиеся негативного взгляда на мир, с возрастом лишь убеждаются, что в жизни у них всё было плохо, всё не так. Такое мнение о себе легко может сказываться на отношении пенсионеров к окружающему миру в целом и домочадцам в частности. Почему родственники вдруг решили себе позволить жить так хорошо, если самому старшему в их семье всегда приходилось своё счастье с зубами выгрызать? Можно сказать, что это пенсионерская зависть заставляет их ворчать и трепать нервы всем вокруг.
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Виктор Драчев