5 признаков, что вы станете ворчливым стариком и будете кошмарить родственников

Не все пожилые люди с годами становятся ворчливыми. Многие сохраняют позитивный настрой и жизнерадостность. Но для некоторых старение действительно является психологически сложным периодом. К тому же многие люди после 60 лет сталкиваются с хроническими заболеваниями, болью, снижением энергии. А это негативно влияет на их настроение.

Понять, что вы будете кошмарить своих родственников, став стариком, можно, обратив внимание на характер. Если уже сейчас у вас присутствуют эти черты, то дальше будет только хуже.

1. Повышенная тревожность и эмоциональная неустойчивость

Как понять, что в старости вас ждёт не только деменция, но и ужасный характер? Фото © Shutterstock / FOTODOM / CREATISTA

Люди, склонные к частым перепадам настроения, беспокойству и раздражительности в молодости, сохранят, скорее всего, эти черты и в старости. Скажем больше, беды с психикой с возрастом только усилятся. Поэтому заранее предупредите ближайших родственников, чтобы не обращали на ваши нелестные высказывания особого внимания. В частности, когда те будут предлагать что-то новенькое и необычное для вас.

2. Высокая ригидность

Или же нежелание меняться. Тот, кто привык держаться за устоявшиеся взгляды и с трудом адаптируется к новому, будет труднее принимать возрастные изменения. Внутри будет появляться протест, который старикам, увы, не побороть никак. Не отменять же прогресс? Поэтому, если вас в нынешнем возрасте не тянет на эксперименты с внешностью или местами для отпуска, готовьтесь — вы с вероятностью в 99% превратитесь в ворчливого пенсионера на лавке у подъезда.

3. Пессимистичный взгляд на жизнь

Пять причин, почему с возрастом люди превращаются в ворчливых стариков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zurijeta

Личности, склонные больше концентрироваться на проблемах, чем на позитивном, вероятно, будут ворчать и жаловаться в старости. Можем с уверенностью сказать, что своими охами и ахами пенсионеры доведут до нервного срыва члена семьи даже с самыми крепкими нервами. Может, пока не поздно, поменять своё отношение ко всему вокруг?

4. Низкая самооценка

Ещё одна причина, почему в старости люди могут превратиться в ворчливых, вредных и требовательных стариков, — это их чувство отсутствия контроля над жизнью. То есть те, кто чувствует себя беспомощным и неспособным влиять на происходящее, будут, скорее всего, своё негодование по этому поводу выговаривать вслух ближайшим родственникам. Уж тут они ситуацию контролировать смогут. Захотели — устроили скандал, не захотели — позволили домочадцам провести вечер в спокойствии.

5. Негативный жизненный опыт

Ненависть ко всему новому и боязнь перемен: почему старики так часто ворчат? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Baleha