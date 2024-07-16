Климакс в большом городе: как изменились героини культового сериала за 26 лет после премьеры Прошло 26 лет с тех пор, как "Секс в большом городе" взорвал экраны и сердца зрителей. Как изменилась жизнь актрис, воплотивших культовых героинь? Life.ru рассказывает, что произошло с ними за эти годы. 16 июля, 14:30 Как сейчас выглядят главные героини сериала "Секс в большом городе"? Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Mayer Janet /INSTARImages / ABACA, Zuma, © Kinopoisk

В далёком 1998 году "Секс в большом городе" впервые вышел на экраны, мгновенно став культурным феноменом. С тех пор прошло 26 лет, и мы решили узнать, как изменились наши любимые героини и актрисы, которые их воплотили.

Как сегодня выглядит Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер)

Жизнь после "Секса в большом городе": что изменилось у Сары Джессики Паркер. Фото © Кадр из сериала "Секс в большом городе", режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Mayer Janet / INSTARImages / ABACA

Когда "Секс в большом городе" только начинался, Сара Джессика Паркер уже была известной актрисой, но не хотела возвращаться на телевидение. Сценарий она прочла по настоянию мужа Мэттью Бродерика, который убедил её не только сыграть Кэрри, но и стать сопродюсером. Это помогло ей закрепить право не сниматься обнажённой. В личной жизни Сара — образцовая жена и мать. Она замужем за Бродериком с 1997 года, у пары трое детей. Сара, как и её героиня Кэрри, обладает отличным чувством стиля и часто попадает в списки самых стильных знаменитостей. С тех пор как сериал закончился в 2004 году, Паркер снялась в нескольких фильмах и выпустила коллекцию обуви. В 2016 году она вернулась на телевидение с сериалом "Развод", который, однако, не стал таким популярным.

Куда пропала Саманта Джонс из "Секса в большом городе"

Как живёт Ким Кэттролл сегодня: 26 лет после участия в сериале "Секс в большом городе". Фото © Кадр из сериала "Секс в большом городе", режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др. / Kinopoisk, © ТАСС / АР

Роль Саманты Джонс могла достаться кому-то другому, ведь Ким дважды отказывалась от неё. Однако пилотный эпизод убедил её остаться. Кэттролл, как и Саманта, всегда была яркой личностью. Она была трижды замужем, имела множество любовников и часто говорила, что они с Самантой как сёстры. После окончания "Секса в большом городе" её карьера только пошла в гору. Ким снялась в нескольких успешных фильмах, написала две книги и сосредоточилась на театральной карьере. Она также участвует в социальных проектах, таких как кампания "Настройся на менопаузу".

Какая судьба была у Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис)

Кристин Дэвис спустя 26 лет после "Секса в большом городе". Фото © Кадр из сериала "Секс в большом городе", режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Marechal Aurore / ABACA

Кристин Дэвис была первой утверждённой актрисой на съёмки сериала, и сначала ей пророчили роль Кэрри. Однако она выбрала консервативную Шарлотту, чтобы не шокировать своих родителей. В жизни Дэвис оказалась не так скромна. Во время съёмок у неё были романы со многими знаменитыми мужчинами. Не найдя свою половинку, Кристин решила реализоваться в материнстве и усыновила двух детей. Она активно занимается благотворительностью и гуманитарной работой, спасая слонов в Кении и сотрудничая с ООН по делам беженцев.

Как сейчас выглядит Миранда Хоббс из "Секса в большом городе"

Синтия Никсон: от Миранды Хоббс в сериале до политики. Фото © Кадр из сериала "Секс в большом городе", режиссёры Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер, Майкл Энглер и др., сценаристы Майкл Патрик Кинг, Дженни Бикс, Синди Чупак и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Dylan Travis / ABACA

Синтия Никсон попала в сериал благодаря продюсеру и подруге Саре Джессике Паркер. Ради роли Миранды ей пришлось перекраситься в рыжий цвет. В начале 2000-х Никсон поставили диагноз: рак груди, но она справилась с болезнью, вдохновлённая примером своей матери. Личная жизнь Синтии не менее насыщенна: после расставания с отцом своих детей звезда пустилась во все тяжкие. Никсон также известна политической активностью, включая попытку баллотироваться в губернаторы штата Нью-Йорк.

Прошло 26 лет с премьеры "Секса в большом городе", и жизнь каждой из актрис кардинально изменилась. Несмотря на разные пути, знаменитости остаются в центре внимания благодаря своим достижениям в карьере и личной жизни. Эти женщины продолжают вдохновлять нас своей силой, талантом и умением преодолевать трудности, оставаясь верными себе! Ранее Life.ru рассказал, что стало с актрисами легендарного сериала "Зачарованные" спустя 35 лет.

Авторы Сергей Трофимов