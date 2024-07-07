Выжить на даче: 8 опасностей, из-за которых можно отправиться прямиком в больничку Наступило лето, а вместе с ним начался дачный сезон. Многих детишек отправили к бабушкам за город на свежий воздух. Но не стоит забывать, что дача — довольно опасное место, где на каждом углу подстерегают опасности, о которых многие даже не догадываются. 7 июля, 16:00 Неочевидные опасности на даче, после встречи с которыми можно оказаться в больнице. Обложка © "Шедеврум"

Так приятно вырваться из городской суеты на дачу. Позагорать на солнышке, пожарить шашлык и искупаться в прохладной речке — мечта многих горожан. Наслаждаясь отдыхом, люди забывают, что расслабляться не стоит даже на собственном участке. Именно там сконцентрировано большое количество рисков, требующих предельного внимания и осторожности, а также осведомлённости. Life.ru подготовил подборку неожиданных опасностей, которые подстерегают на любимой даче.

Опасные животные

Многие дачные обитатели очень опасны, и их лучше не трогать руками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANATOLY KOVTUN

Милые зверушки только на первый взгляд такие. Зачастую даже самый маленький пушистый комочек может нанести большой урон здоровью или жилищу. Прежде чем решить приласкать братьев наших меньших, убедитесь, что это безопасно.

1. Ёжики — переносчики заразы

Кто бы мог подумать, что эти крошечные создания являются хищниками? Человека, конечно же, ёж не съест — в его рационе по большей степени присутствуют лягушки, змеи и черви. Однако навредить здоровью этот малыш может запросто. Всё дело в его иголках. Ёжики являются не самыми чистоплотными животными, так как их колючки не дают возможности чиститься. Соответственно, на себе они переносят не яблоки и шишки, а опасные заболевания, в том числе и бешенство. Поэтому трогать их или брать домой категорически нельзя.

2. Коварные змеи

Змеи всегда прячутся от людей в укромных местах, но на дачный участок заползти могут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Kash

Змеи очень боятся людей, поэтому часто прячутся в труднодоступных местах. Из-за этого их можно не заметить и случайно задеть. Если вас не укусят, считайте, повезло. Укус змеи, конечно, опасен, но вероятность летального исхода всё же мала: у нас почти таких не водится. Чтобы не подвергать себя и близких неприятному соседству, стоит минимизировать места, где змеи могли бы прятаться: горы мусора, высокую траву и другое. Также не будет лишним поставить специальные отпугивающие приспособления.

3. Грызуны маленькие, а вред большой

Грызунов не любят все жители загородных участков, ведь они часто портят жилище и являются разносчиками различных инфекций. Конечно, вряд ли мышка или крыса дадут себя погладить, но всё же стоит предупредить детей, что этих животных лучше не трогать голыми руками, особенно если их обнаружили мёртвыми.

Насекомые

Насекомые несут не меньшую опасность, чем животные, хотя по размеру они прилично уступают. Мы расскажем про самых опасных из их представителей, которых запросто можно встретить на даче.

1. Укус клеща может привести к ужасным последствиям

Укус клеща может стать очень опасным для человека и привести к тяжёлым заболеваниям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KPixMining

Клещи являются опасными для здоровья человека и животных, так как они могут быть переносчиками различных инфекций. Наиболее известными из них являются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Клещи питаются кровью и при укусе могут передавать возбудителей этих заболеваний.

Кровопийцы активны в тёплое время года, особенно в лесистых и травянистых местностях. Поэтому важно принимать меры предосторожности при нахождении в таких местах: например, носить защитную одежду, использовать репелленты от клещей и регулярно осматривать кожу после прогулок на природе.

2. Осы

Осы опасны из-за своей способности ужалить, что может вызвать болезненную реакцию у людей, аллергию или даже анафилактический шок у лиц с повышенной чувствительностью к яду. Жало осы может причинить боль, вызвать зуд, покраснение кожи и даже ангионевротический отёк. В некоторых случаях яд осы может быть смертельным, особенно если у человека аллергия на него. Поэтому этих малышей лучше обходить стороной.

Ядовитые растения

Растения только на первый взгляд кажутся безопасными, однако постоять за себя и навредить человеку представители флоры умеют хорошо. Чтобы избежать неприятностей, нужно знать самых опасных из них.

1. Гортензия — красивая убийца

Если человек съест гортензию, он может умереть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marina April

Кто бы мог подумать, что этот прекрасный цветок способен убить? Опасен он становится только при попадании в организм, так как содержит яды цианиды, которые являются смертельными для человека. Проследите, чтобы все ваши близкие знали, что гортензию пробовать "на зуб" нельзя.

2. Ядовитый борщевик

Сок борщевика содержит фурокумарины, которые могут вызывать фотодерматиты у людей, вызывая раздражение кожи и ожоги при воздействии ультрафиолетовых лучей. Проще говоря, трогать это растение голыми руками ни в коем случае нельзя.

3. Аконит только с виду безобидный

Аконит является очень ядовитым растением, которое может сразить человека наповал. Фото © Wikipedia / Bernd Haynold

Этот цветок невероятно красив, но столь же невообразимо опасен. Он полностью ядовит и может вызвать у человека остановку сердца или замедлить дыхание. Это растение лучше обходить и не трогать. Будьте внимательны, если цветок вдруг появится на дачном участке, и немедленно его удалите.

Это лишь малая часть неприятностей, с которыми можно столкнуться на даче. Помимо представителей флоры и фауны опасны открытые колодцы, неаккуратное обращение с огнём, алкоголь и острые инструменты. Поэтому за городом стоит внимательнее следить за детьми, домашними животными и даже за взрослыми людьми. Ранее Life.ru рассказал о насекомых, после укуса которых мало кто выживет.

Авторы Дана Третьякова