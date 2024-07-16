Тест: Только фанат анимации СССР скажет, какого цвета в "Простоквашине" было ЭТО

"Трое из Простоквашино" — культовый советский мультсериал, очаровавший зрителей юмористическими сюжетами и вечными уроками о дружбе и простых радостях жизни. Самобытная цветовая палитра играет важную роль в создании уютной и располагающей атмосферы сериала. От пышной зелени сельской местности до тёплых коричневых тонов загородных домов — каждый оттенок тщательно выбран, чтобы усилить причудливость деревенской жизни. Интересно, что стиль рисовки менялся от серии к серии, но некоторые детали оставались неизменными. Мы обесцветили самые запоминающиеся кадры, ваша задача — заглянуть в уголки своей памяти и заново окрасить эти предметы. Вперёд, к яркому миру советской анимации!