От медвежатины до 18-летней любовницы: 7 самых громких скандалов в карьере Лепса Сегодня, 16 июля, Григорию Лепсу исполняется 62 года. В честь дня рождения артиста Life.ru вспоминает самые громкие скандалы, которые сопровождали его карьеру. 16 июля, 10:31 16 июля отмечает день рождения Григорий Лепс. Life.ru вспоминает самые яркие страницы биографии артиста, которому стукнуло 62 года. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 16 июля, празднует свой день рождения один из самых известных и харизматичных исполнителей российской эстрады — Григорий Лепс. Ему исполняется 62 года, и за эти годы он успел покорить миллионы сердец. Желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет на сцене! Теперь, когда мы выразили наши тёплые пожелания, давайте вспомним о другой стороне его карьеры, которая порой была не менее бурной, чем его выступления.

1. Борьба с алкоголизмом (1990-е годы)

Скандалы Григория Лепса: артисту исполнилось 62 года. Фото © ТАСС / Сергей Микляев

В начале своей карьеры Григорий Лепс столкнулся с нешуточной проблемой — алкоголизмом. Его зависимость привела к критическому ухудшению здоровья. Врачи предупреждали, что один глоток спиртного может стать для него последним. Лепс понимал серьёзность ситуации и решил кардинально изменить образ жизни. Это потребовало от него огромных усилий и силы воли. Артист значительно снизил употребление алкоголя и начал вести более здоровый образ жизни. Этот период был трудным, но стал отправным моментом в его карьере и жизни.

2. Американские санкции (2013 год)

Григорий Лепс во время пресс-конференции, посвящённой ситуации вокруг обвинения со стороны Министерства финансов США. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В 2013 году Министерство финансов США ввело санкции против Григория Лепса за предполагаемую связь с международной организованной преступностью. Лепс был обвинён в участии в преступной группировке, что он категорически отрицал. Этот скандал вызвал широкий резонанс в международных СМИ и повлиял на его репутацию за рубежом. В результате санкций певцу было запрещено въезжать в США и пользоваться американской банковской системой. Несмотря на это, Лепс продолжил свою карьеру в России и других странах.

3. Падение на сцене в Ростове-на-Дону (2016 год)

В 2016 году на концерте в Ростове-на-Дону Григорий Лепс оказался в центре очередного скандала. Музыкант вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, что сразу стало заметно зрителям. Лепс выступал под фонограмму, и это было очевидно на видео, которым делились в социальных сетях. Во время исполнения хита "Я счастливый, как никто" певец так размахивал руками, что потерял равновесие и упал на сцене. Этот инцидент вызвал волну критики и обсуждений в СМИ и среди поклонников.

4. Сложные отношения с журналистами (2010-е годы)

16 июля Лепсу стукнуло 62 года: 7 самых громких скандалов с его участием. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Григорий Лепс известен своими неоднозначными отношениями с журналистами. Певец не раз угрожал представителям СМИ физической расправой за вторжение в его личную жизнь, обещая "ломать колени". На пресс-конференциях Лепс нередко позволяет себе нецензурные высказывания в адрес журналистов, чем вызывает волну критики. В результате этих инцидентов в СМИ часто появляются негативные материалы о Лепсе, что только усугубляет его репутацию как человека, с трудом идущего на контакт с прессой.

5. Развод с Анной Шаплыковой (2021)

В 2021 году Григорий Лепс развёлся с Анной Шаплыковой, с которой прожил более 20 лет. Развод стал шоком для многих его поклонников. Лепс тяжело переживал расставание, что отразилось на его эмоциональном состоянии и творчестве. Певец старался не комментировать личную жизнь, но СМИ активно обсуждали причины развода и его последствия для семьи.

6. Драка в Санкт-Петербурге (2022)

День рождения Лепса 16 июля: пьяные драки и падения на сцене. А что ещё можно вспомнить из биографии певца? Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В декабре 2022 года Лепс оказался в центре скандала после уличной драки в Санкт-Петербурге. Потасовка закончилась заявлением в полицию, но позже конфликт был улажен. Лепс принёс личные извинения пострадавшему, что помогло смягчить ситуацию. Этот инцидент привлёк большое внимание СМИ и вызвал обсуждения в обществе.

7. Скандал с продажей медвежатины (2022)

В начале 2022 года СМИ сообщили, что в ресторане, принадлежащем Григорию Лепсу и Эмиру Агаларову, клиентам подавали медвежатину, добытую незаконным путём. Журналисты утверждали, что мясо привозилось из Иркутской области браконьерами. В ресторане опровергли эту информацию, заявив, что они соблюдают все законы Российской Федерации и категорически осуждают браконьерство. Несмотря на серьёзность обвинений, ни Лепс, ни Агаларов не комментировали ситуацию публично.

8. Роман с 18-летней Авророй Кибой (2024)

Роман Лепса с 18-летней: все подробности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

В 2024 году Григорий Лепс оказался в центре внимания из-за романа с 18-летней Авророй Кибой. Разница в возрасте в 44 года вызвала бурные обсуждения и критику. Аврора Киба, дочь состоятельного бизнесмена, демонстрировала в социальных сетях роскошный образ жизни, а после начала отношений с Лепсом в её аккаунте появились дорогие подарки, включая кольцо стоимостью около 5 миллионов рублей. Ну, конечно, без негативных комментариев в сторону артиста не обошлось.

Григорий Лепс неоднократно попадал в центр внимания не только благодаря своим музыкальным достижениям, но и из-за скандалов, которые лишь подогревали интерес к его личности. Несмотря на все трудности, Лепс продолжает оставаться одной из ключевых фигур российской эстрады, радуя своих поклонников новыми выступлениями и хитами.

Авторы Сергей Трофимов