От медвежатины до 18-летней любовницы: 7 самых громких скандалов в карьере Лепса
Сегодня, 16 июля, Григорию Лепсу исполняется 62 года. В честь дня рождения артиста Life.ru вспоминает самые громкие скандалы, которые сопровождали его карьеру.
16 июля отмечает день рождения Григорий Лепс. Life.ru вспоминает самые яркие страницы биографии артиста, которому стукнуло 62 года. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Сегодня, 16 июля, празднует свой день рождения один из самых известных и харизматичных исполнителей российской эстрады — Григорий Лепс. Ему исполняется 62 года, и за эти годы он успел покорить миллионы сердец. Желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет на сцене! Теперь, когда мы выразили наши тёплые пожелания, давайте вспомним о другой стороне его карьеры, которая порой была не менее бурной, чем его выступления.
1. Борьба с алкоголизмом (1990-е годы)
Скандалы Григория Лепса: артисту исполнилось 62 года. Фото © ТАСС / Сергей Микляев
В начале своей карьеры Григорий Лепс столкнулся с нешуточной проблемой — алкоголизмом. Его зависимость привела к критическому ухудшению здоровья. Врачи предупреждали, что один глоток спиртного может стать для него последним. Лепс понимал серьёзность ситуации и решил кардинально изменить образ жизни. Это потребовало от него огромных усилий и силы воли. Артист значительно снизил употребление алкоголя и начал вести более здоровый образ жизни. Этот период был трудным, но стал отправным моментом в его карьере и жизни.
2. Американские санкции (2013 год)
Григорий Лепс во время пресс-конференции, посвящённой ситуации вокруг обвинения со стороны Министерства финансов США. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В 2013 году Министерство финансов США ввело санкции против Григория Лепса за предполагаемую связь с международной организованной преступностью. Лепс был обвинён в участии в преступной группировке, что он категорически отрицал. Этот скандал вызвал широкий резонанс в международных СМИ и повлиял на его репутацию за рубежом. В результате санкций певцу было запрещено въезжать в США и пользоваться американской банковской системой. Несмотря на это, Лепс продолжил свою карьеру в России и других странах.
3. Падение на сцене в Ростове-на-Дону (2016 год)
В 2016 году на концерте в Ростове-на-Дону Григорий Лепс оказался в центре очередного скандала. Музыкант вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, что сразу стало заметно зрителям. Лепс выступал под фонограмму, и это было очевидно на видео, которым делились в социальных сетях. Во время исполнения хита "Я счастливый, как никто" певец так размахивал руками, что потерял равновесие и упал на сцене. Этот инцидент вызвал волну критики и обсуждений в СМИ и среди поклонников.
4. Сложные отношения с журналистами (2010-е годы)
16 июля Лепсу стукнуло 62 года: 7 самых громких скандалов с его участием. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Григорий Лепс известен своими неоднозначными отношениями с журналистами. Певец не раз угрожал представителям СМИ физической расправой за вторжение в его личную жизнь, обещая "ломать колени". На пресс-конференциях Лепс нередко позволяет себе нецензурные высказывания в адрес журналистов, чем вызывает волну критики. В результате этих инцидентов в СМИ часто появляются негативные материалы о Лепсе, что только усугубляет его репутацию как человека, с трудом идущего на контакт с прессой.
5. Развод с Анной Шаплыковой (2021)
В 2021 году Григорий Лепс развёлся с Анной Шаплыковой, с которой прожил более 20 лет. Развод стал шоком для многих его поклонников. Лепс тяжело переживал расставание, что отразилось на его эмоциональном состоянии и творчестве. Певец старался не комментировать личную жизнь, но СМИ активно обсуждали причины развода и его последствия для семьи.
6. Драка в Санкт-Петербурге (2022)
День рождения Лепса 16 июля: пьяные драки и падения на сцене. А что ещё можно вспомнить из биографии певца? Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
В декабре 2022 года Лепс оказался в центре скандала после уличной драки в Санкт-Петербурге. Потасовка закончилась заявлением в полицию, но позже конфликт был улажен. Лепс принёс личные извинения пострадавшему, что помогло смягчить ситуацию. Этот инцидент привлёк большое внимание СМИ и вызвал обсуждения в обществе.
7. Скандал с продажей медвежатины (2022)
В начале 2022 года СМИ сообщили, что в ресторане, принадлежащем Григорию Лепсу и Эмиру Агаларову, клиентам подавали медвежатину, добытую незаконным путём. Журналисты утверждали, что мясо привозилось из Иркутской области браконьерами. В ресторане опровергли эту информацию, заявив, что они соблюдают все законы Российской Федерации и категорически осуждают браконьерство. Несмотря на серьёзность обвинений, ни Лепс, ни Агаларов не комментировали ситуацию публично.
8. Роман с 18-летней Авророй Кибой (2024)
Роман Лепса с 18-летней: все подробности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba
В 2024 году Григорий Лепс оказался в центре внимания из-за романа с 18-летней Авророй Кибой. Разница в возрасте в 44 года вызвала бурные обсуждения и критику. Аврора Киба, дочь состоятельного бизнесмена, демонстрировала в социальных сетях роскошный образ жизни, а после начала отношений с Лепсом в её аккаунте появились дорогие подарки, включая кольцо стоимостью около 5 миллионов рублей. Ну, конечно, без негативных комментариев в сторону артиста не обошлось.
Григорий Лепс неоднократно попадал в центр внимания не только благодаря своим музыкальным достижениям, но и из-за скандалов, которые лишь подогревали интерес к его личности. Несмотря на все трудности, Лепс продолжает оставаться одной из ключевых фигур российской эстрады, радуя своих поклонников новыми выступлениями и хитами.