Сперма лосося, яд пчёл и ванна из мочи: как сейчас модно бороться со старением В погоне за вечной молодостью люди готовы на самые безумные эксперименты. Какие только методы не используют современные косметологи, чтобы сохранить красоту! Какие именно — рассказываем в материале. 18 июля, 14:30 На какие дикие услуги косметологов готовы женщины ради красоты? Например, колоть сперму лосося или мазать на лицо помёт. Обложка © Freepik / msgrowth

Что только не придумают люди в погоне за молодостью! Современные косметологи предлагают самые удивительные и экзотические методы борьбы со старением. Давайте разберёмся, на что готовы идти люди, чтобы сохранить свою красоту.

1. Уколы спермой лосося

Необычные методы омоложения: сперма лосося — кто из звёзд уже попробовал. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jakubkowalski-foto

Южнокорейский бьюти-рынок славится своими инновациями. Вот вам и свежий пример — сперма лосося. Звучит странно, не так ли? Но оказывается, что в ней содержатся особые белки, которые помогают коже восстанавливаться и выглядеть моложе. Косметические компании добавляют этот ингредиент в кремы и сыворотки, обещая, что ваша кожа станет упругой и сияющей.

Дерматологи утверждают, что аминокислоты и другие полезные вещества в сперме лосося действительно могут увлажнять и питать кожу. Такие звёзды, как Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон, уже опробовали данный метод. Вот только пока результатов особо не видно...

2. Яд пчёл как природный ботокс

Пчелиный яд в косметологии: секреты вечной молодости звёзд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Ivshin

Апитерапия, или лечение пчелиным ядом, стала настоящим трендом. Яд пчёл расслабляет мышцы, улучшает эластичность кожи и даже помогает бороться с морщинами. Это натуральная альтернатива ботоксу, и многие знаменитости уже опробовали её на себе. Апитоксин, как называют яд пчёл, добавляют в кремы и маски, обещая, что ваша кожа станет гладкой и упругой. Для самых смелых предлагают инъекции, которые помогают бороться с глубокими морщинами. Однако важно помнить, что у некоторых людей может быть аллергия на пчелиный яд, поэтому обязательно проконсультируйтесь с врачом перед процедурой.

3. Ванны из мочи: старинная практика в новом формате

Как современные красавицы ложатся в ванну мочи в надежде омолодиться. Фото © Freepik

Уринотерапия — метод, известный с древних времён. Некоторые энтузиасты считают, что моча обладает целебными свойствами и в силах помочь омолодить кожу. Мочевина действительно может увлажнять и отшелушивать кожу. Но чтобы получить ощутимый результат, её нужно гораздо больше, чем в обычной моче. Поэтому, если вы не готовы наполнять свою ванну собственными силами, лучше использовать проверенные косметические средства.

4. Инъекции плазмой крови: вампирская красота

Плазмотерапия: как это работает и почему все колют себе чужую кровь. Фото © Freepik

Плазмотерапия, или PRP-терапия, стала популярной благодаря знаменитостям. Процедура заключается в том, что врач берёт у вас кровь, обрабатывает её, выделяя плазму с тромбоцитами, и вводит обратно в кожу. Это стимулирует регенерацию клеток и делает кожу более упругой и свежей. Метод безопасен и не требует длительного восстановления. И, хотя звучит это как сюжет из фильма ужасов, многие уже оценили эффект "вампирской" терапии.

5. Маски из птичьего помёта

Способы омоложения, которые вас удивят: японская маска из птичьего помёта. Фото © Freepik

Японцы всегда отличались своими уникальными подходами к уходу за кожей. Один из таких методов — маски из птичьего помёта. В стране используют экскременты соловья, которые высушивают под ультрафиолетом и смешивают с водой и рисовыми отрубями. Эта смесь наносится на лицо — кожа становится гладкой и сияющей. Даже такие звёзды, как Виктория Бекхэм, признают, что этот экзотический метод действительно работает.

В мире красоты нет границ. Люди готовы на самые необычные и экстравагантные эксперименты ради молодости. Главное — не забывать о безопасности и консультироваться с профессионалами перед использованием таких экзотических средств. А ещё важно правильно заботиться не только о себе, но и о питомцах. Ведь часто выражения вашей любви для них губительны.

Авторы Сергей Трофимов