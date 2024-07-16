Зачем Кардашьян и Энистон кололи в лицо сперму лосося: Вся правда о новом голливудском методе омоложения Врач Филёва: Популярные у звёзд инъекции спермы лосося могут привести к аллергии 16 июля, 05:40 Ким Кардашьян и Дженнифер Энистон. Обложка © ТАСС / Evan Agostini, АР

Инъекции со спермой лосося — новый тренд в голливудской косметологии. Этот способ омоложения уже испробовали на себе актриса Дженнифер Энистон и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Life.ru узнал у дерматолога Александры Филёвой, действительно ли это новый прорывной метод борьбы со старением и есть ли от него польза.

Суть этого сенсационного рецепта омоложения не так уж нова: она примерно такая же, как у инъекций с коллагеном — белком, который получают из шкуры и суставов крупного рогатого скота. Секрет новых "уколов красоты" в полинуклеотидах — белках, которые извлекают из очищенной ДНК рыб и животных. Для производства препаратов с этим компонентом в косметологии давно используют молоки лосося, форели и кеты, а также вилочковую железу телят и других животных. Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Так что "сперма лосося" — не революционный компонент, а броская фраза в рекламе косметологической процедуры, объяснила дерматолог. По её словам, препараты с полинуклеотидами привлекли внимание учёных своими регенерирующими свойствами. Их тестировали в пластической хирургии — оказалось, что благодаря полинуклеотидам пересаженные участки кожи приживаются лучше, а раны затягиваются быстрее. Другие исследования показали эффективность инъекций этих веществ в лечении ожогов, а также труднозаживающих язв у пациентов с сахарным диабетом.

Попадая в организм человека, полинуклеотиды животных стимулируют выработку коллагена и эластина — белков, которые делают кожу подтянутой и упругой. С возрастом производство этих веществ в организме сильно сокращается — и кожа становится дряблой. Косметические инъекции позволяют приостановить этот процесс.

Кроме того, есть данные, что уколы с полинуклеотидами из ДНК лосося уменьшают гиперпигментацию — ещё один признак старения кожи. Некоторые производители также заявляют, что полинуклеотиды могут остановить выпадение волос и стимулируют их рост. Но надёжных подтверждений этому пока нет, отмечает Филёва.

При этом врач призывает не питать иллюзий: как и любые другие омолаживающие процедуры, инъекции полинуклеотидов не останавливают естественные процессы в организме, а могут их лишь немного замедлить. Полинуклеотиды быстро разрушаются, это значит, что для поддержания эффекта нужно регулярно проходить курсы таких инъекций. А эффективность кремов и сывороток с этим компонентом не доказана: из-за большого размера молекулы белка не могут проникнуть через роговой слой кожи, поэтому оказывают только поверхностное действие.

Кроме того, нельзя забывать о побочных эффектах. ДНК животных, которую используют для приготовления инъекций, должна быть максимально сходна с человеческой. В противном случае организм начнёт отторгать чужеродные белки. Это приведёт к развитию аллергической реакции или даже анафилактического шока. Поэтому перед применением любого косметического препарата важно проконсультироваться с врачом. А людям с хроническими заболеваниями особенно важно узнать о возможных противопоказаниях.

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Авторы Андрей Горяничев