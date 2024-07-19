7 продуктов, на срок годности которых можно не смотреть, ведь он вообще ничего не значит

Мы все привыкли тщательно следить за сроком годности продовольствия, выкидывая всё, что его превысило. Но есть такие продукты, которые остаются безопасными и съедобными даже спустя длительное время после обозначенной даты на упаковке. Давайте разберёмся, какие из них можно хранить дольше, чем мы думали. А потом безопасно есть.

1. Макароны

Продукты, срок годности которых можно игнорировать. Фото © Freepik / stockking

Макароны — один из тех продуктов, которые могут лежать на полке годами и не терять своих свойств. Главное условие — герметичная упаковка. Если они правильно хранятся, макароны можно смело использовать и через два-три года после истечения срока годности. Единственное изменение, которое может произойти, — это потеря вкуса. Но это легко исправить с помощью соуса или специй.

2. Белый рис

Белый рис — настоящая находка для тех, кто заботится о продовольственной безопасности. Этот переработанный и рафинированный продукт может спокойно лежать в герметичном контейнере или упаковке ещё полгода после истечения срока годности, не теряя вкусовых и питательных свойств.

3. Яйца

Что можно есть после истечения срока годности. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Не спешите выбрасывать яйца, если они пролежали в холодильнике чуть дольше положенного. Срок годности на упаковке — это лишь ориентир. В холодильнике яйца могут храниться ещё две-три недели после его истечения. Обращать внимание нужно разве что на присутствие неприятного запаха. Это главный признак.

4. Консервы

Консервированные продукты, как оказалось, тоже могут храниться дольше, чем мы привыкли думать. Исключение составляет лишь провиант с высокой кислотностью, такой как томаты и ананасы. Остальные консервы, будь то овощи, фрукты или супы, могут быть съедобными ещё год-два после истечения срока годности. А мясные консервы — и все три года.

5. Мёд

Семь продуктов с долгим сроком хранения. Фото © Freepik

Мёд — один из самых удивительных продуктов. Благодаря своей почти полной сухости он практически не портится. Бактерии и микроорганизмы просто не выживают в такой среде. Поэтому мёд может храниться десятилетиями, оставаясь при этом безопасным и вкусным.

6. Соевый соус

Соевый соус также имеет длинную "жизнь" благодаря высокому содержанию натрия. Даже спустя два-три года после истечения срока годности он остаётся безопасным для употребления. Со временем его вкус может немного измениться, поэтому соевый соус лучше хранить в холодильнике. Если же вкус стал менее насыщенным, используйте его для готовки — например, для тушения мяса или овощей.

7. Замороженные фрукты и овощи

Какие продукты не портятся годами. Фото © Freepik

Если вы не вскрыли упаковку замороженных фруктов или овощей, они могут храниться на 8–10 месяцев дольше указанного срока годности. Низкие температуры предотвращают рост микроорганизмов, что делает эти продукты безопасными для употребления даже спустя длительное время. Главное — не открывать упаковку до момента использования, чтобы избежать попадания бактерий.