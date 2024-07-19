Авдотья Сеногнойка: что можно и чего нельзя делать 20 июля 2024 года

20 июля отмечается народно-христианский праздник Авдотьи Сеногнойки. В этот день все православные верующие вспоминают преподобную Евфросинию Московскую. Давайте разбираться, какие обычаи и приметы связаны с этим днём и каких запретов стоит придерживаться.

История и традиции Авдотьи Сеногнойки

Авдотья Сеногнойка: традиции и история православного праздника. Фото © azbyka

Преподобная Евфросиния Московская родилась в 1353 году в княжеской семье и с детства отличалась кротостью и благочестивостью. В 14 лет она вышла замуж за князя Дмитрия Донского, а после его смерти посвятила себя служению Богу, приняв монашество.

Авдотья умерла в июле, очень близко к дате, когда, по поверьям, испепеляющая жара сменяется проливным дождём. Считалось, будто этот переход такой резкий, что ленивый крестьянин, лишь ненадолго зазевавшись, может остаться без корма для скота. Виной тому — дожди, из-за которых не вовремя собранное сено обязательно сгниёт. Антон Мамон Экстрасенс, писатель

Со слов писателя, заниматься уборкой сена на пике жары, в июле, казалось крестьянам настоящей пыткой, преодолеть которую могут только наивысшее смирение и истинная христианская покорность. Именно эти качества всем своим существованием воплощала Авдотья. Так праздник и получил своё любопытное название.

Символы и обряды дня Авдотьи Сеногнойки

Что делать и чего нельзя на Авдотью Сеногнойку 20 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Slatan

Символом этого дня считается дуб. Наши предки верили, что это дерево обладает особой энергией и силой. В Авдотьин день было принято украшать дома венками из дубовых листьев, чтобы защитить жилище от злых духов и недоброго глаза. Из дубовых листьев также делали веники для бани, которые, как считалось, обладали целебными свойствами.

Также крестьяне в эту дату старались окуривать дубовыми листьями свои жилища, поскольку верили, что это сбережёт их от пожара. Антон Мамон Экстрасенс, писатель

Антон Мамон — экстрасенс и писатель — продолжает, говоря, что женщины делали пояс из первых срезанных колосьев, надеясь, что это сбережёт их спины от непомерных нагрузок. "Мужчины бросали серп через плечо и смотрели на то, как он упадёт: если ляжет — гадающего ждёт счастье, а если воткнётся в землю — смерть", — подчёркивает эксперт.

Что можно делать на Авдотью Сеногнойку 20 июля

Как провести 20 июля: советы и обычаи на Авдотью Сеногнойку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen

Важно следовать народным традициям, чтобы привлечь удачу и здоровье в этот день. Вот несколько ключевых обычаев: Приходить к дубу. Люди шли к дубам, чтобы напитаться энергией и силой. Считалось, что время, проведённое под дубом, помогает восстановить силы. Украшение дома. Жилища украшали венками из дубовых листьев, веря, что они защитят дом от нечистой силы и злых глаз. Изготовление веников. На этот день заготавливали дубовые веники для бани, которые потом использовали для укрепления здоровья.

Чего нельзя делать 20 июля в Авдотьин день

Авдотья Сеногнойка: народные приметы и обряды. Фото © Freepik

Чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать определённые запреты: Любовные дела. Отложите свидания и предложения руки и сердца. Считалось, что союзы, заключённые в этот день, будут неудачными. Лень и безделье. Нельзя лениться, бездельничать и спать днём. Это может привести к неудачам в работе и доходах. Чёрная одежда. Не надевайте тёмную или чёрную одежду, чтобы не привлечь чёрную полосу в жизни.

Народные приметы на 20 июля

20 июля: день Авдотьи Сеногнойки и его значение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Наши предки внимательно наблюдали за природой и делали выводы о будущем. Вот несколько примет, которые помогут вам понять, чего ожидать: Дождь в этот день предвещает длительные осадки и проблемы с урожаем.

предвещает длительные осадки и проблемы с урожаем. Дубовые веники , изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой.

, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Если именинник начинает сбор урожая, весь год будет изобильным.