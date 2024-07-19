Авдотья Сеногнойка: что можно и чего нельзя делать 20 июля 2024 года
20 июля отмечается Авдотья Сеногнойка — день, когда важно следовать народным традициям, чтобы привлечь удачу и здоровье. Life.ru объясняет, что можно и чего нельзя делать в этот день, чтобы избежать неприятностей и провести время с пользой.
20 июля отмечается народно-христианский праздник Авдотьи Сеногнойки. В этот день все православные верующие вспоминают преподобную Евфросинию Московскую. Давайте разбираться, какие обычаи и приметы связаны с этим днём и каких запретов стоит придерживаться.
История и традиции Авдотьи Сеногнойки
Авдотья Сеногнойка: традиции и история православного праздника. Фото © azbyka
Преподобная Евфросиния Московская родилась в 1353 году в княжеской семье и с детства отличалась кротостью и благочестивостью. В 14 лет она вышла замуж за князя Дмитрия Донского, а после его смерти посвятила себя служению Богу, приняв монашество.
Авдотья умерла в июле, очень близко к дате, когда, по поверьям, испепеляющая жара сменяется проливным дождём. Считалось, будто этот переход такой резкий, что ленивый крестьянин, лишь ненадолго зазевавшись, может остаться без корма для скота. Виной тому — дожди, из-за которых не вовремя собранное сено обязательно сгниёт.
Со слов писателя, заниматься уборкой сена на пике жары, в июле, казалось крестьянам настоящей пыткой, преодолеть которую могут только наивысшее смирение и истинная христианская покорность. Именно эти качества всем своим существованием воплощала Авдотья. Так праздник и получил своё любопытное название.
Символы и обряды дня Авдотьи Сеногнойки
Что делать и чего нельзя на Авдотью Сеногнойку 20 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Slatan
Символом этого дня считается дуб. Наши предки верили, что это дерево обладает особой энергией и силой. В Авдотьин день было принято украшать дома венками из дубовых листьев, чтобы защитить жилище от злых духов и недоброго глаза. Из дубовых листьев также делали веники для бани, которые, как считалось, обладали целебными свойствами.
Также крестьяне в эту дату старались окуривать дубовыми листьями свои жилища, поскольку верили, что это сбережёт их от пожара.
Антон Мамон — экстрасенс и писатель — продолжает, говоря, что женщины делали пояс из первых срезанных колосьев, надеясь, что это сбережёт их спины от непомерных нагрузок. "Мужчины бросали серп через плечо и смотрели на то, как он упадёт: если ляжет — гадающего ждёт счастье, а если воткнётся в землю — смерть", — подчёркивает эксперт.
Что можно делать на Авдотью Сеногнойку 20 июля
Как провести 20 июля: советы и обычаи на Авдотью Сеногнойку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RossHelen
Важно следовать народным традициям, чтобы привлечь удачу и здоровье в этот день. Вот несколько ключевых обычаев:
- Приходить к дубу. Люди шли к дубам, чтобы напитаться энергией и силой. Считалось, что время, проведённое под дубом, помогает восстановить силы.
- Украшение дома. Жилища украшали венками из дубовых листьев, веря, что они защитят дом от нечистой силы и злых глаз.
- Изготовление веников. На этот день заготавливали дубовые веники для бани, которые потом использовали для укрепления здоровья.
Чего нельзя делать 20 июля в Авдотьин день
Авдотья Сеногнойка: народные приметы и обряды. Фото © Freepik
Чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать определённые запреты:
- Любовные дела. Отложите свидания и предложения руки и сердца. Считалось, что союзы, заключённые в этот день, будут неудачными.
- Лень и безделье. Нельзя лениться, бездельничать и спать днём. Это может привести к неудачам в работе и доходах.
- Чёрная одежда. Не надевайте тёмную или чёрную одежду, чтобы не привлечь чёрную полосу в жизни.
Народные приметы на 20 июля
20 июля: день Авдотьи Сеногнойки и его значение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson
Наши предки внимательно наблюдали за природой и делали выводы о будущем. Вот несколько примет, которые помогут вам понять, чего ожидать:
- Дождь в этот день предвещает длительные осадки и проблемы с урожаем.
- Дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой.
- Если именинник начинает сбор урожая, весь год будет изобильным.
Авдотья Сеногнойка — это день, когда стоит вспомнить народные традиции и обряды, провести время с пользой. Следуя этим простым правилам, вы сможете привлечь в свою жизнь удачу, здоровье и благополучие. Пусть 20 июля станет для вас днём силы и света и дарит радость и гармонию в вашем доме!