Как выживали в голодные 90-е: 5 советов, которые спасут и сегодня Для большинства бывших советских граждан времена 90-х не лихие, а голодные. В разруху даже знаменитые актёры выживали с трудом, что уж говорить про обычных людей. Выживали как могли, и Life.ru вспомнит, как именно. 18 июля, 16:07 Что ели в голодные 90-е годы и как на всём экономили: 5 лайфхаков из СССР. Обложка © Freepik / pereslavtseva, © ТАСС / Валентин Черединцев

Как все мы помним, в 1990-е годы в России произошёл ряд значительных политических изменений, которые привели к серьёзным социальным и экономическим проблемам, включая голод и нестабильность.

Поэтому в России 90-е были не только лихими, но и голодными. Тогда многие люди сталкивались с голодом и вынуждены были экономить на всём, включая продукты питания. Вспомним самые рабочие лайфхаки, которые помогут вам в трудные времена и сегодня.

1. Устраивали огород на подоконнике

Как спасались от голода в лихие 90-е: 5 рабочих способов выжить. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Во время дефицита в 90-е достать свежую зелень или большинство овощей было трудно и дорого, а витаминов людям хотелось всегда. Поэтому тогда появилась тенденция устраивать огород на подоконнике.

Почему это удобно? Всегда был доступ к свежим овощам, травам и другим растениям, выращенным прямо дома. Не нужно было ходить в магазин или тратить время на дорогу до дачи.

2. Кости из мяса не выкидывали, варили бульон

Во времена голодных 90-х многие бывшие граждане СССР научились варить бульон на костях. Это был способ получить сытное первое блюдо из ограниченного количества доступных ингредиентов. Кости содержат коллаген, минералы и другие питательные вещества, которые выходят в бульон при длительном варении.

3. Выращивали чайный гриб

Почему в СССР так любили чайный гриб? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sokor Space

Почему в Советском Союзе и потом в лихие 90-е все любили чайный гриб? Помимо того, что некоторые так занимали себя от скуки, выбирая нетипичного питомца, во времена дефицита люди употребляли этот продукт в пищу, чтобы поддерживать здоровье. В чайном грибе много полезных витаминов. Из него также делали газировку и использовали ещё пятью необычными способами.

4. Делали пельменный бульон

Если раздобыть мясо на кости или просто кости не получалось, то во времена голодных 90-х люди научились одному лайфхаку, с которым за раз готовили сразу два блюда. Они настаивали бульон на пельменях. По факту в воду, где варилось второе блюдо, потом просто добавляли зажарку и прочие доступные ингредиенты. Так как в пельменях находилось мясо, то смешанную с овощами воду из-под них в какой-то мере можно было назвать потом супом.

5. Никогда не выкидывали еду

Как экономили в голодные 90-е: советские лайфхаки. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

Ну и конечно, самый главный лайфхак по экономии из 90-х голодных годов — ничего съестного не выкидывать. Всё, что оставалось, использовали повторно — делали закуски, намазки, салаты и прочие блюда. Старались максимально пускать в ход всё съестное.

Авторы Елизавета Терешкова