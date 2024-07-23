"Земля — это школа": В США мужчина умер на 45 минут и рассказал, что было на том свете
Американец Толман умер на 45 минут и рассказал, что увидел на том свете
Американец Винсент Толман, пробывший мёртвым 45 минут. Обложка © Кадр видео YouTube / Coming Home
В США мужчина по имени Винсент Толман 45 минут провёл без признаков жизни и рассказал, что увидел на том свете. Свою историю он поведал на ютуб-канале Coming Home.
Толман был найден без признаков жизни после того, как он принял чересчур высокую дозу непроверенной добавки для бодибилдинга. Врачи посчитали, что его уже нельзя спасти и упаковали в мешок для трупов. По словам Толмана, он смотрел со стороны на то, что происходило, и даже мог слышать мысли врачей. Мужчина заявил, что встретил духовного проводника, которого звали Дрейк. Тот направил Толмана на небеса, где он через глаза других людей посмотрел на всё плохое и хорошее, что он сделал. Пострадавший утверждает, что постиг смысл жизни и осознал ценность любви.
"Земля — это просто школа, она всегда была просто классной комнатой и никогда не была залом суда", — рассказал Толман.
По его словам, ему также открылось устройство Вселенной, но это знание невозможно передать вербально. В итоге ему предложили выбор: остаться или вернуться к семье. Толман выбрал второе и очнулся спустя три дня. После появления признаков жизни американца ввели в медикаментозную кому.
Ранее россиянин рассказал, каково это — провести час на "том свете" и вернуться. В состоянии клинической смерти мужчина пребывал около 50 минут.