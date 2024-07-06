В российский пассажирский самолёт ударила молния
Mash: В летевший из Москвы в Новосибирск самолёт ударила молния
В самолёт российской авиакомпании S7 прямо во время полёта ударила молния. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл накануне, 5 июля, с пассажирским воздушным судном, летевшим из Москвы в Новосибирск. На послеполётном осмотре лайнера новосибирские специалисты и обнаружили следы разряда статического электричества. Вероятно, молния попала в самолёт во время набора высоты. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время лайнер отстранили от полётов и увезли на ремонт.
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