В российский пассажирский самолёт ударила молния

В самолёт российской авиакомпании S7 прямо во время полёта ударила молния. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл накануне, 5 июля, с пассажирским воздушным судном, летевшим из Москвы в Новосибирск. На послеполётном осмотре лайнера новосибирские специалисты и обнаружили следы разряда статического электричества. Вероятно, молния попала в самолёт во время набора высоты. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время лайнер отстранили от полётов и увезли на ремонт.