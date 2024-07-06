Шереметьево оказалось парализовано из-за урагана в Москве, сотни пассажиров не могут улететь

Сотни человек не смогли улететь из Москвы из-за бушевавшего 5 июля урагана. Как пишет SHOT, с сильнейшими задержками или отменами рейсов столкнулись пассажиры в аэропорту Шереметьево, из-за чего многие ринулись отменять или покупать новые билеты. На стойках образовались длинные очереди.

Пресс-служба воздушной гавани не давала никаких комментариев. Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что пытались решить вопрос с вылетом всю ночь и к утру некоторые пассажиры всё же смогли улететь, однако более 20 рейсов, которые должны были отправиться до 09:00, до сих пор задерживаются.