Шереметьево оказалось парализовано из-за урагана в Москве, сотни пассажиров не могут улететь
SHOT: Сотни пассажиров не смогли улететь из Шереметьево из-за урагана
Сотни человек не смогли улететь из Москвы из-за бушевавшего 5 июля урагана. Как пишет SHOT, с сильнейшими задержками или отменами рейсов столкнулись пассажиры в аэропорту Шереметьево, из-за чего многие ринулись отменять или покупать новые билеты. На стойках образовались длинные очереди.
Обстановка в Шереметьево на фоне урагана. Видео © SHOT
Пресс-служба воздушной гавани не давала никаких комментариев. Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что пытались решить вопрос с вылетом всю ночь и к утру некоторые пассажиры всё же смогли улететь, однако более 20 рейсов, которые должны были отправиться до 09:00, до сих пор задерживаются.
Обстановка в Шереметьево на фоне урагана. Фото © SHOT
Напомним, 5 июля на Москву обрушился мощный ураган. В первую пятницу июля в Подмосковье выпало 66% от месячной нормы осадков, а в самой столице — 20%. Из-за непогоды девять самолётов, следовавшие в Шереметьево, ушли на запасные аэродромы. Два человека пострадали от падения деревьев. Также ураган прошёлся по 13 регионам России.