Два украинских беспилотника уничтожили над Ростовской и Брянской областями

ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы с использованием беспилотников самолётного типа. Речь идёт о Ростовской и Курской областях.

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) на северо-западе Ростовской области. В результате происшествия никто не пострадал. Также вражеский объект был сбит в Курской области.