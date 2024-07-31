Два украинских беспилотника уничтожили над Ростовской и Брянской областями
ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы с использованием беспилотников самолётного типа. Речь идёт о Ростовской и Курской областях.
По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) на северо-западе Ростовской области. В результате происшествия никто не пострадал. Также вражеский объект был сбит в Курской области.
"Сегодня ночью на территории Куйбышевского района средствами ПВО уничтожен БПЛА самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — рассказал губернатор Курской области Владислав Шапша.
Ночью ВСУ также нанесли удар по Курской области, в результате загорелся один из объектов на территории района. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba