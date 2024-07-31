Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после атаки ВСУ
SHOT: Жилая многоэтажка горит в Шебекино после атаки ВСУ
Жилая многоэтажка горит в Шебекино после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT
ВСУ атаковали Белгородскую область, после удара в Шебекино загорелась жилая многоэтажка. В беседе с SHOT местные жители сообщили, что по городу били кассетными боеприпасами.
Свидетели рассказали, что около 30–40 минут назад в небе над городом послышалась серия громких взрывов. Предварительно, один из снарядов попал в квартиру многоэтажки, после чего начался сильный пожар. Столб дыма виден за несколько километров. На месте работают экстренные службы. Информации о погибших и пострадавших не поступало, как и официального подтверждения удара.
Ночью ВСУ также нанесли удар по Курской области, в результате загорелся один из объектов на территории района. Пожар был оперативно ликвидирован, никто не пострадал.