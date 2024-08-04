Восемь человек ранены при чудовищной атаке ВСУ на рынок в Алёшках

Вооружённые силы Украины 4 августа совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алёшках Херсонской области. Также киевские солдаты атаковали прилегающие жилые кварталы. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо в Telegram.

"Сегодня киевские боевики совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов", — написал Сальдо.

По словам губернатора, в результате атаки никто не погиб, однако есть раненые — восемь мирных жителей. Всех пострадавших с минно-взрывными травмами и ранениями разной степени тяжести доставили в Алёшкинскую ЦРБ для оказания медпомощи.