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Регион
4 августа, 08:10

ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области, погибла женщина

Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате удара дрона по дому в Шебекино погибла женщина. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас", – написал глава региона.

В результате атак трёх дронов в Шебекино были повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов. Ещё два беспилотника беспилотника атаковали два частных дома, вследствие чего загорелись кровли. Возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал.

А селе Салтыково FPV-дроном беспилотник ВСУ атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали, но сам транспорт получил повреждения. В селе Петровка украинский беспилотник сжёг легковушку. Никто не пострадал, в машине в момент атаки никого не было.

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 80 боеприпасов по Белгородской области

Ранее сообщалось, что 3 августа ВСУ атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа Белгородской области, применив беспилотники. В результате взрыва один из резервуаров оказался объят огнём. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.

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Telegram / Настоящий Гладков

Андрей Бражников
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