ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области, погибла женщина
Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате удара дрона по дому в Шебекино погибла женщина. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас", – написал глава региона.
В результате атак трёх дронов в Шебекино были повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов. Ещё два беспилотника беспилотника атаковали два частных дома, вследствие чего загорелись кровли. Возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал.
А селе Салтыково FPV-дроном беспилотник ВСУ атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали, но сам транспорт получил повреждения. В селе Петровка украинский беспилотник сжёг легковушку. Никто не пострадал, в машине в момент атаки никого не было.
Ранее сообщалось, что 3 августа ВСУ атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа Белгородской области, применив беспилотники. В результате взрыва один из резервуаров оказался объят огнём. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано.
Telegram / Настоящий Гладков