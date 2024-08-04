ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области, погибла женщина

Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате удара дрона по дому в Шебекино погибла женщина. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Это невосполнимая утрата для всех нас", – написал глава региона.

В результате атак трёх дронов в Шебекино были повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов. Ещё два беспилотника беспилотника атаковали два частных дома, вследствие чего загорелись кровли. Возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал.

А селе Салтыково FPV-дроном беспилотник ВСУ атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали, но сам транспорт получил повреждения. В селе Петровка украинский беспилотник сжёг легковушку. Никто не пострадал, в машине в момент атаки никого не было.