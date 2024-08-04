Два мирных жителя ранены в Шебекине в результате обстрела ВСУ

В городе Шебекине Белгородской области два жителя получили ранения в результате обстрела со стороны украинских военных в воскресенье, 4 августа. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"За последний час Шебекино дважды подвергся обстрелу ВСУ. Ранены два мирных жителя. Один мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После диагностики и обработки ран он отпущен домой на амбулаторное лечение", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, другого пострадавшего госпитализировали с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Он добавил, что прилёты были зафиксированы на территории социального объекта и жилого сектора. Известно, что в двух многоэтажках и соцобъекте повреждены остекление и фасады. Кроме того, осколками посечена машина.