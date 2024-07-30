"Множественные осколочные травмы": Ребёнок пострадал при обстреле ВСУ Херсонщины
В результате атаки ВСУ по Херсонской области ребёнок получил осколочные ранения
В селе Малые Копани Голопристанского округа Херсонской области ребёнок получил множественные осколочные ранения в результате удара ВСУ. Об этом происшествии сообщил Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
"Из-за террористического удара противника множественные осколочные ранения получил ребёнок 2008 года рождения", — говорится в сообщении Сальдо.
На данный момент пострадавшего госпитализировали. Он находится под присмотром медиков, которые контролируют его состояние.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Вражеский снаряд попал по частному дому, в результате ранены два человека — мама и её 16-летняя дочь. От госпитализации женщина отказалась.
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