"Множественные осколочные травмы": Ребёнок пострадал при обстреле ВСУ Херсонщины

В селе Малые Копани Голопристанского округа Херсонской области ребёнок получил множественные осколочные ранения в результате удара ВСУ. Об этом происшествии сообщил Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

"Из-за террористического удара противника множественные осколочные ранения получил ребёнок 2008 года рождения", — говорится в сообщении Сальдо.

На данный момент пострадавшего госпитализировали. Он находится под присмотром медиков, которые контролируют его состояние.