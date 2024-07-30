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30 июля, 06:44

"Множественные осколочные травмы": Ребёнок пострадал при обстреле ВСУ Херсонщины

В результате атаки ВСУ по Херсонской области ребёнок получил осколочные ранения

В селе Малые Копани Голопристанского округа Херсонской области ребёнок получил множественные осколочные ранения в результате удара ВСУ. Об этом происшествии сообщил Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

"Из-за террористического удара противника множественные осколочные ранения получил ребёнок 2008 года рождения", — говорится в сообщении Сальдо.

На данный момент пострадавшего госпитализировали. Он находится под присмотром медиков, которые контролируют его состояние.

Семейная пара и ребёнок пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородчине
Семейная пара и ребёнок пострадали при ударах дронов ВСУ в Белгородчине

Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Вражеский снаряд попал по частному дому, в результате ранены два человека — мама и её 16-летняя дочь. От госпитализации женщина отказалась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Николай Рюмин
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