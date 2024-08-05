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Регион
5 августа, 08:54

Мирная жительница ранена при повторной атаке ВСУ по Шебекину

Дом, который попал под обстрел ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Дом, который попал под обстрел ВСУ в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, ранен один человек — у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. Бригадой СМП пострадавшая доставляется в городскую больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.

Глава региона дополнил, что в результате атаки в четырёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Кроме того, осколками посечены две машины. Информация о последствиях ещё уточняется.

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом

Ранее Life.ru писал, что ВСУ в ночь на 5 августа уже атаковали город Шебекино. В результате удара пострадала мирная жительница, её госпитализировали с баротравмой. За день до этого украинские войска вновь обстреляли белгородский город.

Дарья Нарыкова
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