Мирная жительница ранена при повторной атаке ВСУ по Шебекину

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, ранен один человек — у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. Бригадой СМП пострадавшая доставляется в городскую больницу", — написал Гладков в телеграм-канале.