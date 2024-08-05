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5 августа, 15:38

В Белгородской области при атаке украинского БПЛА по автобусу погиб мужчина

Автобус в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Автобус в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Автобус сельхозпредприятия "Агробелогорье" в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. В результате погиб мужчина. О происшествии в селе Вязовое сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "Агробелогорье" подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал губернатор.

Также сообщается о троих пострадавших. Их оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Мария Любицкая
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