В Белгородской области при атаке украинского БПЛА по автобусу погиб мужчина
Автобус в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Автобус сельхозпредприятия "Агробелогорье" в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. В результате погиб мужчина. О происшествии в селе Вязовое сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "Агробелогорье" подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал губернатор.
Также сообщается о троих пострадавших. Их оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали движущиеся машины под Белгородом. В результате пострадал мирный житель.