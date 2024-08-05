ВСУ атаковали движущиеся машины под Белгородом
Гладков: Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на три автомобиля под Белгородом
Повреждённая машина в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали две легковушки и один грузовик, которые ехали по дороге в селе Репное под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадал водитель одного из транспортных средств. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Лечение будет проходить амбулаторно", — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков добавил, что у грузовика повреждены кузов и кабина, а легковушки посечены осколками.
Также известно, что в посёлке Майский повреждены семь машин после того, как системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку противника.
Кроме того, глава региона уточнил, что в селе Илёк-Пеньковка задымились два многоквартирных дома в результате атак FPV-дронов. Однако возгорания удалось быстро потушить. Помимо этого, в селе Муром украинский беспилотник атаковал одно из строений сельскохозяйственного предприятия. Оно загорелось, но пожарные ликвидировали огонь. Оперативные службы продолжают работать на местах.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ в ночь на 5 августа атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате удара пострадала мирная жительница, её госпитализировали с баротравмой. Утром украинские военные вновь атаковали этот город, в больницу попала ещё одна женщина. А позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших при атаке ВСУ.