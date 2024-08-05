ВСУ атаковали движущиеся машины под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали две легковушки и один грузовик, которые ехали по дороге в селе Репное под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадал водитель одного из транспортных средств. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Лечение будет проходить амбулаторно", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что у грузовика повреждены кузов и кабина, а легковушки посечены осколками.

Также известно, что в посёлке Майский повреждены семь машин после того, как системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку противника.