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Регион
5 августа, 14:19

ВСУ атаковали движущиеся машины под Белгородом

Гладков: Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на три автомобиля под Белгородом

Повреждённая машина в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённая машина в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали две легковушки и один грузовик, которые ехали по дороге в селе Репное под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадал водитель одного из транспортных средств. Мужчине с баротравмой медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. Лечение будет проходить амбулаторно", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что у грузовика повреждены кузов и кабина, а легковушки посечены осколками.

Также известно, что в посёлке Майский повреждены семь машин после того, как системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку противника.

Кроме того, глава региона уточнил, что в селе Илёк-Пеньковка задымились два многоквартирных дома в результате атак FPV-дронов. Однако возгорания удалось быстро потушить. Помимо этого, в селе Муром украинский беспилотник атаковал одно из строений сельскохозяйственного предприятия. Оно загорелось, но пожарные ликвидировали огонь. Оперативные службы продолжают работать на местах.

Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом
Беспилотник ВСУ атаковал частный дом под Белгородом

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ в ночь на 5 августа атаковали город Шебекино в Белгородской области. В результате удара пострадала мирная жительница, её госпитализировали с баротравмой. Утром украинские военные вновь атаковали этот город, в больницу попала ещё одна женщина. А позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших при атаке ВСУ.

Дарья Нарыкова
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